

تعرف علي أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 26-4-2021 تعرف علي أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 26-4-2021

يرصد موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 26-4-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، حيث واصل الجنيه المصري أداءه المستقر أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، مدعوما بالتقارير الدولية الإيجابية الصادرة من المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري؛ ليتراوح سعر العملة الأمريكية في سوق المصري بين 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 26-4-2021

فيما ارتفع سعر اليورو ليسجل 19.03 جنيه للشراء وللبيع 18.77، وتراجع الإسترليني أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 21.82 جنيه وللبيع 21.59، وفقاً لآخر التحديثات البنكية.



نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

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سعر الدولار اليومأظهرت مستويات سعر صرف العملة الامريكية استقرار سعر الدولار أمام نظيره المصري ليسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.61، كما استقر سعر الدولار اليوم ليسجل في مصرف أبوظبي الاسلامي للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل الدولار للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.سعر الجنيه الإسترلينيوحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم انخفاض داخل بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 21.85 جنيه وللبيع 21.62، وفي بنك بلوم مصر فسجل للشراء 21.85 جنيه وللبيع 21.62، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 21.85 جنيه وللبيع 21.62، وفي كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والاسكان ليسجل للشراء 21.95 جنيه وللبيع 21.67، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 21.86 جنيه وللبيع 21.61، أما في البنك الاهلي اليوناني فسجل للشراء 21.84 جنيه وللبيع 21.60.سعر اليورو اليوموارتفع سعر صرف العملة الاوروبية اليورو والتي تضم 19 دولة اليوم الاثنين داخل بنك عودة ليسجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.77، وفي بنك الاسكندرية فسجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.75، وفي بنك الكويت الوطني سجل اليورو للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.77، وفي البنك العقاري المصري سجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.81، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.03 جنيه وللبيع 18.77، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 18.79.سعر الفرنك السويسريوبلغ سعر صرف الفرنك السويسري اليوم، في بنك الكويت الوطني للشراء 17.23 جنبه وللبيع 17.02، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 17.23 جنيه وللبيع 17.02، وفي بنك الاسكندرية فسجل للشراء 17.23 جنيه وللبيع 16.98، كما استقر سعر الفرنك اليوم ليسجل في بنك البركة الاسلامي فسجل للشراء 17.31 جنيه وللبيع 17.01، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 17.23 جنيه وللبيع 17.02.