

«سوزوكي» تطرح « فيتارا 2021» بالسوق المحلي خلال أيام «سوزوكي» تطرح « فيتارا 2021» بالسوق المحلي خلال أيام

تخطط شركة «مودرن موتورز»، الوكيل الحصرى للعلامه التجارية «سوزوكي» اليابانية فى مصر، لطرح أحدث إصدار من سيارة «سوزوكي فيتارا» موديل 2021 في السوق الحلى خلال الايام القليلة المقبلة، والتى شهدت بعض التغيرات العصرية بالنسبة للشكل الخارجي والمقصورة الداخلية.



قال محمد يونس مدير عام شركة «مودرن موتورز»، الوكيل الحصرى للعلامه التجارية «سوزوكى» فى مصر، لـ «ايجيبت اوتوموتيف»، إن الشركة تخطط لطرح «سوزوكي فيتارا 2021 » بالسوق المحلى، ببداية الأسبوع المقبل، والتى شهدت بعض التغيرات العصرية بالنسبة للشكل الخارجي والمقصورة الداخلية.



أشار «يونس»، إلى أن «سوزوكي فيتارا 2021 »، تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV تحت المُدمجة، وتأتي السيارة مع واجهة أمامية أكثر قوة مع مصابيح أمامية أكثر عدوانية وشبكة تبريد أمامية أطول مع التغيرات التى تعطى طابع رياضى على الجانبين والخلف، وذلك عن طريق تصميم السيارة بأبعاد أكبر مقارنة بالجيل السابق.

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أضاف أن «سوزوكي فيتارا» موديل 2021 تتميز بموتور 4 سلندر 1600 سي سي، وبقوة 120 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن.متر، بالاضافه إلى فتيس 6 سرعات اوتوماتيك إعتيادي، ونظام دفع امامي للعجلات، وتسارع من 0 لـ 100 كم في 13 ثانية، وسعة خزان الوقود 47 لتر، وبمتوسط إستهلاك البنزين 5.5 لتر لكل 100 كم.وذكر «مدير عام الشركة، أن «مودرن موتورز»، الوكيل الحصرى للعلامه التجارية «سوزوكى» فى مصر، قد افتتحت أول مركز خدمة معتمد لسيارات «سوزوكى»، بالتعاون مع شركة «إيجى اوتو»، فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك ببداية شهر ابريل الجارى.