«سوزوكي» تطرح « فيتارا 2021» بالسوق المحلي خلال أيام

تخطط شركة «مودرن موتورز»، الوكيل الحصرى للعلامه التجارية «سوزوكي» اليابانية فى مصر، لطرح أحدث إصدار من سيارة «سوزوكي فيتارا» موديل 2021 في السوق الحلى خلال الايام القليلة المقبلة، والتى شهدت بعض التغيرات العصرية بالنسبة للشكل الخارجي والمقصورة الداخلية.
قال محمد يونس مدير عام شركة «مودرن موتورز»، الوكيل الحصرى للعلامه التجارية «سوزوكى» فى مصر، لـ «ايجيبت اوتوموتيف»، إن الشركة تخطط لطرح «سوزوكي فيتارا 2021 » بالسوق المحلى، ببداية الأسبوع المقبل، والتى شهدت بعض التغيرات العصرية بالنسبة للشكل الخارجي والمقصورة الداخلية.
أشار «يونس»، إلى أن «سوزوكي فيتارا 2021 »، تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV تحت المُدمجة، وتأتي السيارة مع واجهة أمامية أكثر قوة مع مصابيح أمامية أكثر عدوانية وشبكة تبريد أمامية أطول مع التغيرات التى تعطى طابع رياضى على الجانبين والخلف، وذلك عن طريق تصميم السيارة بأبعاد أكبر مقارنة بالجيل السابق.
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