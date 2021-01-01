من خلال الصفحة الرسمية لأوبل مصر (شركة المنصور للسيارات)، تم الإعلان عن نظام تقسيط جديد على بعض من سياراتها، والذي تضمن تسهيلات عديدة على الراغبين في الحصول على سيارة جديدة من أوبل، حيث تضمن العرض المميزات الآتية:
- نظام تقسيط مباشر من المنصور للسيارات.
- فائدة 8.5% سنويا.
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التعليقات على المنصور تقدم عرض تقسيط مباشر على هذه السيارات من أوبل
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