

المنصور تقدم عرض تقسيط مباشر على هذه السيارات من أوبل المنصور تقدم عرض تقسيط مباشر على هذه السيارات من أوبل

من خلال الصفحة الرسمية لأوبل مصر (شركة المنصور للسيارات)، تم الإعلان عن نظام تقسيط جديد على بعض من سياراتها، والذي تضمن تسهيلات عديدة على الراغبين في الحصول على سيارة جديدة من أوبل، حيث تضمن العرض المميزات الآتية:



- نظام تقسيط مباشر من المنصور للسيارات.



- فائدة 8.5% سنويا.

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- القسط الأول يتم تسديده بعد 3 أشهر من تسلم العميل للسيارة.- العرض يشمل موديلات 2021 من سيارات جراند لاند اكس وكروس لاند.وعلى الراغبين في التمتع بهذا العرض أو معرفة مزيد من المعلومات عنه الاتصال على رقم 16424 الخط الساخن لأوبل مصر.