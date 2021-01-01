

رمال مثارة تغطي سماء البلاد من القاهرة حتى شمال الصعيد..تفاصيل رمال مثارة تغطي سماء البلاد من القاهرة حتى شمال الصعيد..تفاصيل

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا لخرائط الأقمار الصناعية، ترصد، موجة رمال مثارة الآن في سماء القاهرة وباقي محافظات شمال الصعيد، بالتزامن مع دخول موجة هواء باردة.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالتزامن مع هذه الموجة تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بعد أن سجلت درجة الحرارة الفعليه علي القاهرة اليوم 37 درجة.



وتسجل خلال ساعات على القاهرة 29، وسرعة الرياح تصل إلى 20 عقدة، والظاهرة المؤثرة رمال مثارة تقلل مستوى الرؤية الأفقية الى 3 آلاف مترا .

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وتشهد الأحوال الجوية، غدا الاثنين، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، خاصة في ظل الارتفاع المؤقت الذي تشهده البلاد على مدار اليوم الأحد، ليعود الطقس معتدل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، يكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.ويكون الطقس غدا، ليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.أما عن الظواهر الجوية، غدا، يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 15، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23، شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 21، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 28.