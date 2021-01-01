المروحية "إنجينيويتي" تحلق للمرة الثالثة فوق المريخ

نجحت مروحية "إنجينيويتي" المصغّرة التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الأحد في التحليق لمرة ثالثة فوق المريخ وقد تحركت أبعد وأسرع من أي وقت مضى وبلغت ذروة سرعتها حوالى 6,6 اقدام (متران) في الثانية.
وبعد رحلتين حلقت خلالهما المركبة فوق سطح الكوكب الأحمر، قطعت "إنجينيويتي" في هذه الرحلة الثالثة مسافة 50 مترا ووصلت سرعتها إلى مترين في الثانية أو ما يعادل 6,4 كيلومترات في الساعة.
وقال ديف لافيري مدير برنامج مشروع هذه المروحية "كانت رحلة اليوم هي ما خططنا له (...) كانت مذهلة".
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