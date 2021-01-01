الصحة: هذه المشروبات تقوي الجسم خلال فترة العزل المنزلي

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صورة الخبر: الصحة: هذه المشروبات تقوي الجسم خلال فترة العزل المنزلي
الصحة: هذه المشروبات تقوي الجسم خلال فترة العزل المنزلي

حددت وزارة الصحة والسكان، عدد من السوائل والمشروبات التي يعمل تناولها على تقوية الجسم خلال فترة العلاج من الإصابة لفيروس كورونا في العزل المنزلي، وذلك في أحد منشورات الوزارة المتداولة عبر صفحاتها الرسمية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، نصحت وزارة الصحة بالأتي:
-الحرص على شرب السوائل بكثرة وخاصة الماء «من 8 - 10 أكواب يوميا» للحفاظ على درجة حرارة وحيوية
الجسم وتحسين الصحة العامة

- تناول عصائر الفواكه الطبيعية مثل عصير البرتقال والجوافة والليمون بدون إضافة سكر أو استبدل السكر بعسل النحل بكميات قليلة للتحلية

‏وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يمكن التواصل مع غرفة الوزارة لمتابعة مرضى ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ في العزل المنزلي مجانًا، من خلال إرسال كلمة «عزل» إلى الرقم 1440.

صورة الخبر: الصحة: هذه المشروبات تقوي الجسم خلال فترة العزل المنزلي

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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