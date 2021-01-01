تناولها ليلا .. أطعمة تساعد على إنقاص الوزن قبل النوم



إنقاص الوزن إنقاص الوزن

يعد انقاص الوزن بمثابة حلم بعيد يصعب تحقيقه فى ارض الواقع بالنسبة لكثيرين.







ومن أبرز الصعوبات التى تواجه من يرغبون فى انقاص الوزن هى عدم تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل مهما كانت درجة الجوع.

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فمن المفاهيم الشائعة أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل ، خاصةً مع اقتراب موعد النوم ، يمكن أن يعرقل رحلة انقاص الوزن ولكن وفقًا لنظرية أخرى ، فإن الذهاب إلى الفراش ببطن جائعة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تخريب خطة انقاص الوزن.يزعجك الجوع في الليل ويجعلك فى الصباح تأكل أكثر وتتخذ خيارات طعام غير صحية في كثير من الأحيان.نعرض لكم اهم الاطعمة التى يمكن تناولها فى وقت متأخر من الليل وتساعد فى انقاص الوزن ، وذلك وفقا لما اورده موقع “ timesofindia” .الزبادييحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتين وقليل السعرات الحرارية ، مما يجعله مليئًا بالشبع ويمكن أن يساعدك في بناء العضلات حتى أثناء النوم.يمكن أن يؤدي تناول وعاء من الزبادي الطازج في الليل إلى إعاقة عملية الهضم لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، وتشير دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء إلى أن تناول الزبادي في الليل قبل النوم مباشرة يمكن أن يحفز تخليق البروتين بين عشية وضحاها، هذا يمكن أن يساعد في نمو العضلات وإصلاحها. إلى جانب ذلك ، يمكن أن تساعد المغذيات الدقيقة الموجودة فيه في إنقاص الوزن.خبز وزبدة الفول السودانيإذا كنت تبحث عن شيء أكثر إشباعًا ، فتناول شريحة أو شريحتين من خبز الحبوب الكاملة مع بعض زبدة الفول السوداني.غني بالبروتين ، الفول السوداني يمكن أن يساعد في إصلاح العضلات وتجديدها، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان ، وهو حمض أميني يجعلك تنام، عند إقرانه بالحبوب الكاملة ، يمكن لجسمك امتصاص الأحماض الأمينية الموجودة في الفول السوداني بسهولة نظرًا لوجود فيتامين ب و يمكن أن يعزز المكونان الغذائيان أيضًا عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية في الصباح.اللوزلا يوجد شيء أفضل من تناول حفنة من المكسرات عندما يصيبك الجوع في وقت متأخر من الليل. يحتوي اللوز على سعرات حرارية منخفضة ومليء بالعناصر الغذائية الأساسية ، ويمكنه إصلاح العضلات بين عشية وضحاها وزيادة الشعور بالشبع.يمكن أن تقلل جوزة الشجرة من دهون البطن وتساعدك أيضًا في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الكلي و تناول حفنة من اللوز غير المملح والمنقوع والمقشر ليلاً للحصول على نتائج أفضل.الموزيعتقد أن الموز هو فاكهة تسبب زيادة الوزن لكنها في الواقع محملة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعدك على النوم بهدوء في الليل وحتى المساعدة في إنقاص الوزن، يمكن لمحتوى الألياف الموجود فيه أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول وحتى يحد من رغبتك في تناول الأطعمة السكرية.غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ، يمكن أن تساعد الفاكهة الصفراء أيضًا عضلاتك على الاسترخاء. يمكن للموز المحمل بالمغذيات أن يحسن نوعية النوم ويقلل من التوتر ويخفف من تقلصات العضلات.الجبن القريشوجبة خفيفة مثالية أخرى قبل النوم لجميع أولئك الذين يحاولون التخلص من الكيلوجرامات.غني بالكازين ، الجبن القريش يمكن أن يبقيك ممتلئًا طوال الليل ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في إصلاح العضلات وتجديدها، إلى جانب ذلك ، يحتوي أيضًا على التربتوفان ، وهو حمض أميني يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أسرع.تشير نتائج دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية إلى أن تناول ملعقتين كبيرتين فقط من الجبن القريش قبل النوم بثلاثين دقيقة يمكن أن يسرع عملية الأيض ويمكن أن يحسن صحتك العامة.