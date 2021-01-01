5 فوائد صحية لتناول البيض على السحور



فوائد صحية لتناول البيض فوائد صحية لتناول البيض

تناول البيض على السحور يمكن أن يوفر فوائد لصحتك، كما أن هناك العديد من الفوائد لتناول البيض كل يوم، حيث لا يوفر البيض بروتينًا عالي الجودة فحسب، بل يحتوي أيضًا على 11 نوعًا من الفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.







إليك بعض الفوائد الصحية المثبتة لتناول البيض

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1. البيض غني بالمغذياتيحتوي البيض أيضًا على فيتامينات أ ، هـ ، ب 5 ، ب 12 ، بالإضافة إلى الحديد واليود والفوسفور.تعرف على المزيد حول الفوائد الغذائية للبيض اليوم .2. يرفع مستويات الكولسترول "الجيد"يساعد البيض على زيادة مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، أو الكوليسترول "الجيد" كما هو معروف، ويمكن أن تساعد المستويات العالية من HDL في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.سحورك عندنا..فول بالطحينة مع البيض بالخضراوات3. البيض مصدر جيد للأوميجا 3البيض مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يتجنبون الأسماك أو لا يستطيعون تناولها، حيث أن دهون أوميجا 3 مفيدة للعديد من الأشياء ، من صحة القلب والدماغ إلى حماية أعيننا.4. البيض يساعد في إنقاص الوزنتناول البيض يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول لأن البيض يعد مليء بالبروتين عالي الجودة.5. البيض لصحة العيونالبيض غني بمضادات الأكسدة واللوتين وكلاهما يعتقد أنهما يلعبان دورًا وقائيًا في الحد من مخاطر بعض أمراض العين ، بما في ذلك إعتام عدسة العين والضمور البقعي.وتشير الدراسات إلى أن الجسم يمتص هذه المواد المضادة للأكسدة بشكل أفضل من البيض أكثر من المصادر النباتية.