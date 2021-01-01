تعرف على فوائد وأضرار الفول الحراتي

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الفول الأخضر

يحتوي الفول الأخضر على العديد من الفيتامينات مثل ( أ ، ب ، ج ) ،ونسبة عالية من الألياف والبروتينات وحمض الفوليك الحديد، والبوتاسيوم ، والفسفور ، والكالسيوم.

ويعد تناول وجبة فول مفيدة جدا لمن يعانون من مرض السكري وذلك لأن الفول مليء بالألياف التي لا يمتصها ولا يهضمها الجسم ، لذلك تقوم بامتصاص السكر من الجسم، مما يؤدي لتخفيض نسبة السكر المخزنة.

لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الفول الأخضر او الفول الحيراتى.

و من فوائد الفول الأخضر...
1. محاربة السرطان
2. تحسين الخصوبة والحمل وحماية الجنين من التشوهات وخاصة تلك التي تصيب الحبل الشوكي.
3. المحافظة على صحة العظام
4. الحفاظ على صحة القلب
5. ينقص الوزن
5. غني بالفيتامينات يحتوي الفول الأخضر على
- حمض الفوليك:
- فيتامين C
- فيتامين A
- فيتامين ك، والثيامين، والنياسين.

بعض أضرار زيادة استهلاك الفول الأخضر..
1- الفوال وهو فقر دم انحلالي ينتج عن نقص إنزيم الغلوكوز رقم6
2- اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل التخمة وعسر الهضم.
3- يعتبر خيار غير مناسب للأشخاص الذين يحاولون اكتساب الوزن نظرًا لكونه أحد الأطعمة التي تشعرك بالشبع لأنها تأخذ مدة أطول داخل الأمعاء والمعدة.

المصدر: elbalad

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