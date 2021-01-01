أكلات سحور رمضان.. أومليت البيتزا والفول بالثوم والكزبرة وسلطة الجبن الموتزاريلا



أومليت البيتزا أومليت البيتزا

هنتسحر إيه النهاردة .. سؤال متكرر يواجهنا يوميا حيث تحتار السيدات في اختيار اكلات سحور رمضان لتجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية.





ونعرض لكم يوميا قائمة اكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف، وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات التالية : طريقة عمل أومليت البيتزا و طريقة عمل فول بالثوم والكزبرة.



طريقة عمل اومليت البيتزا

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ومن اكلات سحور رمضان غير التقليدية؛ هى أومليت البيتزا للشيف نجلاء الشرشابى .مقادير اومليت البيتزا4 بيضةنصف كوب دقيقنصف كوب رايبزيتونطماطمجبنة موتزاريلافلفل أخضر رومىبصلسمنهملح فلفل أسودطريقة عمل اومليت البيتزا* شوحى البصل فى السمنة على النار وضيفي الفلفل الرومى والطماطم والملح والفلفل الأسود* ضيفي الزيتون لخليط البصل والطماطم وارفعي الخليط من على النار ثم ضيفي الدقيق والرايب وقلبي* إخفقى البيض مع الملح والفلفل الأسود ثم ضيفى خليط البصل والطماطم بعد أن يهدأ لخليط البيض وقلبى* صبى الخليط على مراحل فى طاسة بها القليل من الزيت على النار* ضيفي الجبنة على الوجه وقلبى الأومليت على الوجه الآخر وقدمي الأومليتطريقة عمل طبق فول بالثوم والكزبرةومن اكلات سحور رمضان الاساسية الفول لذا نقدم لكم طريقة عمل فول بالثوم والكزبرة للشيف عماد الخشتمقادير طبق فول بالثوم والكزبرةفول مدمسثومكزبرة خضراءزبدةملح وفلفلكمونخل عنبطحينةطريقة عمل طبق فول بالثوم والكزبرة:* تسخن الزبدة على النار ثم يضاف الثوم والكزبرة الخضراء و يضاف الملح والفلفل والخل* يضاف الفول والكمون و تضاف الطحينة ونقلب و يغرف وتضاف الزبدة على الوجه.طريقة سلطة الجبن الموتزريلامن اكلات سحور رمضان المهمة طبق السلطة لذا نقدم لكم طريقة سلطة الجبن الموتزريلا بخطوات الشيف شربينيمقادير سلطة الجبن الموتزريلاطماطم شرائحالجبن الموتزريلاريحانخسثومزيتون أسودزيت زيتونملح - فلفلتقدم مع عيش محمصطريقة تحضير سلطة الجبن الموتزريلا* ادهني العيش يعج تقطيعه بالزيت وادخليه فرن ساخن ليتحمص و افرمي الريحان مع فص ثوم وملح وفلفل وزيت زيتون* قطعي الطماطم شرائح دون فصلها عن بعضها واحشيها بشرائح الموتزريلا* في طبق مفروش باوراق الخس رشي القليل من الزيتون المقطع ورصي فويها الطماطم ثم رشي صوص الريحان وقدميها