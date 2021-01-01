زي المحلات.. تعرف على طريقة عمل البسبوسة بالبطاطا

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البسبوسة بالبطاطا

تعد البسبوسة من أجمل الحلويات الشرقية التى تحظى بشعبية كبيرة بين مختلف الأعمار والبلاد العربية، حيث تتمتع بقدرتها الكبيرة على منح الشعور بالطاقة وتغذية الجسم، وفى نفس الوقت تمتلك مذاقا لذيذا جدا.



وتوجد طرق عديدة لعمل البسبوسة، بمذاقات متنوعة وبعدة أصناف مختلفة وجديدة، منها بسبوسة بالشيكولاتة وبسبوسة بالمكسرات وبسبوسة بالبطاطا وبسبوسة كب كيك.

ولكى تتمكني من عمل البسبوسة كأشهر المحلات، نقدم لكِ طريقة عمل البسبوسة بالبطاطا بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج “على قد الإيد” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير البسبوسة بالبطاطا
كوب بطاطا مسلوقة
كوب زبادي

نصف كوب سمنة

كوب سميد
نصف كوب سكر

بيضة

فانيليا

نصف كوب جوز هند

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

شربات للوجه

طريقة عمل البسبوسة بالبطاطا
* فى البداية قومى بخلط البطاطا والزباي والسمنة والبيضة والفانيليا والسكر ويضاف السميد وجوز الهند والبيكنج بودر ويقلب الخليط جيدا.
* يوضع الخليط في صينية مدورة وتوضع في الفرن حتى النضج وتسقى البسبوسة وهي ساخنة بالشربات الساخن ثم تقدم.

المصدر: elbalad

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