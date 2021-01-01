لطلاب آداب القاهرة .. تعرف على كيفية حل مشكلات حسابات المنصة الإلكترونية

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صورة الخبر: آداب القاهرة
آداب القاهرة

بعد عودة الدراسة مرة أخرى في جميع الجامعات ولكن بتطبيق النظام الهجين ، وهو الدمج بين المحاضرات الحضورية داخل الحرم الجامعي وبين المحاضرات الأونلاين على المنصات الإلكترونية .



لذلك أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفني للطلاب ، وهو من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا من خلال المنفذ الخشبي أمام الملحق القديم بالكلية.



وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة عين شمس.


ووجه الوزير ، رؤساء الجامعات برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات العزل الجامعية، والتأكد من تناسب السعة الاستيعابية للمستشفيات مع معدلات الزيادة في أعداد الحالات، بالإضافة إلى الاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية حال الاحتياج لذلك، سواء على مستوى الأسرة العادية أو أسرة العمليات المركزة.

ووجه الوزير بسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الجامعات لمراكز بحثية تهتم برصد التغيرات المختلفة التي يشهدها المجتمع المصري والمنطقة والعالم، والاهتمام بدراسات استشراف المستقبل لتقديم رؤى مستقبلية تستفيد منها مؤسسات الدولة في التعامل مع تحديات المستقبل.

المصدر: elbalad

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