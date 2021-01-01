عميد تجارة القاهرة يكشف موعد امتحانات الميدتيرم

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كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الميدتيرم الخاص بالفصل الدراسى الثانى.







وقال الدكتور جمال شحاته خلال تصريح لصدى البلد ، إن الكلية تستعد لامتحانات الميدتيرم بعد عيد الفطر المبارك، نظرا لعدم تواجد الطلاب بشكل كبير خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الكلية تتجه إلى المحاضرات الاون لاين بشكل أكبر خلال هذه الفترة.

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كانت جامعة القاهرة، قد أنهت امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2021، والتي بدأت السبت 27 مارس الماضي، واستمرت حتى 12 أبريل الجاري، وأداها نحو 17093 طالبا وطالبة بنظام التعليم المدمج بالمقر الرئيس بالجامعة وجامعات الأقاليم وهي: (المنصورة، الأسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، قنا، البحر الأحمر، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.txtالخشت يترشح لرئاسة جامعة القاهرة فترة جديدة .. و«صدى البلد» يرصد إنجازاتهوقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات.وأضاف أن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية، والتعليم الإلكتروني عن طريق الإنترنت، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة بدأت التعليم المدمج منذ ثلاث سنوات للجمع بين النظام التقليدي والنظام الإلكتروني.من جانبه قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إن التوسع الذي قامت به الجامعة في برامج التعليم المدمج وإدخال برامج جديدة وفق توجيهات الدكتور محمد الخشت، تستهدف خدمة سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية، كما تم تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها.