متى نصوم رمضان مرتين في نفس العام ؟ .. البحوث الفلكية تجيب

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متى نصوم رمضان مرتين

كشف الدكتور محمد غريب ، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن حقيقة صوم شهر رمضان مرتين في عام واحد خلال السنوات القادمة .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذا الأمر طبيعي الحدوث ، حيث إن هناك فرق 11 يوما بين السنة الميلادية والسنة الهجرية ، لافتا إلى أنه من الممكن أن يأتي شهر رمضان في السنة "الميلادية" سنتين هجريتين ، وبالتالي يأتي رمضان في أولها مرة في فبراير مثلا وفي اخرها مرة أخرى مثل ديسمبر .

وأضاف "غريب" إن ذلك يحدث نتيجة تراكم فرق الـ11 يوما بين السنة الميلادية والهجرية ، حيث إن الهجرية أقل من الميلادية بـ11 يوما ، لافتا إلى أن رمضان قد يتكرر مرتين في السنة "الميلادية" فقط .

وأشار إلى أن يوم 5 يناير 2030 م ، سيكون أول أيام شهر رمضان ، ثم يأتي مرة أخرى نفس العام ، في 25 ديسمبر من نفس العام ، ليأتي رمضان في عام 2030م مرتين في عام واحد .

وكان القومي للبحوث الفلكية قد أوضح إن أول أيام عيد الفطر المبارك ستوافق يوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو القادم ، ويكون شهر رمضان هذا العام 30 يوما .

المصدر: elbalad

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