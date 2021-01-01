متى نصوم رمضان مرتين في نفس العام ؟ .. البحوث الفلكية تجيب



متى نصوم رمضان مرتين متى نصوم رمضان مرتين

كشف الدكتور محمد غريب ، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن حقيقة صوم شهر رمضان مرتين في عام واحد خلال السنوات القادمة .



وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذا الأمر طبيعي الحدوث ، حيث إن هناك فرق 11 يوما بين السنة الميلادية والسنة الهجرية ، لافتا إلى أنه من الممكن أن يأتي شهر رمضان في السنة "الميلادية" سنتين هجريتين ، وبالتالي يأتي رمضان في أولها مرة في فبراير مثلا وفي اخرها مرة أخرى مثل ديسمبر .



وأضاف "غريب" إن ذلك يحدث نتيجة تراكم فرق الـ11 يوما بين السنة الميلادية والهجرية ، حيث إن الهجرية أقل من الميلادية بـ11 يوما ، لافتا إلى أن رمضان قد يتكرر مرتين في السنة "الميلادية" فقط .

قد يعجبك أيضا...

وأشار إلى أن يوم 5 يناير 2030 م ، سيكون أول أيام شهر رمضان ، ثم يأتي مرة أخرى نفس العام ، في 25 ديسمبر من نفس العام ، ليأتي رمضان في عام 2030م مرتين في عام واحد .وكان القومي للبحوث الفلكية قد أوضح إن أول أيام عيد الفطر المبارك ستوافق يوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو القادم ، ويكون شهر رمضان هذا العام 30 يوما .