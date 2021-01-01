كلوب: ليفربول لا يستحق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

آخر الأخباراخبار الرياضة › كلوب: ليفربول لا يستحق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

صورة الخبر: يورغن كلوب
يورغن كلوب

قال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن فريقه لا يستحق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل مع نيوكاسل يونايتد اليوم السبت.

وفرط ليفربول في فوز كان في متناول يديه وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه نيوكاسل بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليغ".

وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس وسط منافسة محتدمة على المراكز الأربعة الأولى في ترتيب جدول البريمرليغ والتي تخول للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفي معرض تعقيبه على النتيجة قال كلوب: "من الصعب جدا تقبل هذه النتيجة. لا يوجد أحد نلومه غير أنفسنا".

وأضاف: "الأمر لا يبدو محتملا (أن ننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى). سنواجه مانشستر يونايتد في أفضل حالاته. كل هذه الأنواع من الأشياء".

وتابع: "كل هذا لا يبدو مرجحًا وهو ليس في مصلحتنا، ولكن إذا لعبنا بهذه الطريقة ولم ننه مباريات مثل هذا اللقاء، فلماذا نلعب في دوري أبطال أوروبا؟ هذا هو السؤال".

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كلوب: ليفربول لا يستحق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58122

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager