كلوب: ليفربول لا يستحق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

قال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن فريقه لا يستحق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل مع نيوكاسل يونايتد اليوم السبت.
وفرط ليفربول في فوز كان في متناول يديه وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه نيوكاسل بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليغ".
وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس وسط منافسة محتدمة على المراكز الأربعة الأولى في ترتيب جدول البريمرليغ والتي تخول للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
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