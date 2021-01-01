استهداف طائرة إسرائيلية لسفينة لبنانية بالخطأ بدلا من سفينة تحمل شحنة إيرانية

أشار مراسل وكالة" تسنيم" الإيرانية إلى احتمال استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسفينة لبنانية بدلا من استهداف سفينة تحمل شحنة إيرانية كانت بجانبها، قبالة السواحل السورية.
وعلق مراسل الوكالة حسين داليريان في تغريدة عبر "تويتر" على الأنباء المتداولة حول استهداف سفينة إيرانية قبالة السواحل السورية قائلا: "حدث غريب، إذا كان صحيحا، سيكون فضيحة أخرى لإسرائيل".
وأضاف: "يبدو أنه بين السفينتين اللتين كانتا جنبا إلى جنب، استهدفت الطائرة المسيرة المهاجمة السفينة الثانية عن طريق الخطأ بدلا من السفينة الأولى".
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