موضة ديكورات الحمامات لعام 2021.. مراحيض ذكية للحماية من الجراثيم

اهتم العالم منذ انتشار فيروس كورونا، بنظافة المنزل خاصة الحمام، لذلك بدأ الاتجاه حول شراء تصميمات داخلية سهلة التنظيف وتركيبات مضادة للميكروبات، وفى نفس الوقت تساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة، وفى هذا التقرير، نستعرض أحدث إتجاهات ديكور الحمامات لعام 2021، وفقًا لما ذكره موقع "bhg".
أحدث اتجاهات ديكور الحمامات لعام 2021
أحدث اتجاهات ديكور الحمامات لعام 2021..بلاط حائط كبير الحجم
انتهى استخدام بلاط الموزاييك الصغير في عام 2021، وبدأ الاتجاه حول استخدام بلاط كبير الحجم، لجدران الحمام، والمصنوع من الحجر الطبيعي والمواد ذات الشكل الحجري، ولا تحتاج لبذل الكثير من الجهد أثناء التنظيف، كما تتنوع ألوان البلاط بين الألوان الدافئة الجذابة والألوان الترابية مثل درجات البيج والبني.
أحدث اتجاهات ديكور الحمامات لعام 2021.. مرايات
يعتبر تركيب المرايات ذات الإضاءة الخلفية وإضافة خزانات الأدوية داخل الحمام من أحدث اتجاهات ديكورات الحمامات لهذا العام، والتى تضيف لمسة جمالية داخل الحمام وتساعد على إضاءته أكثر.
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