موضة ديكورات الحمامات لعام 2021.. مراحيض ذكية للحماية من الجراثيم

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صورة الخبر: موضة ديكورات الحمامات لعام 2021
موضة ديكورات الحمامات لعام 2021

اهتم العالم منذ انتشار فيروس كورونا، بنظافة المنزل خاصة الحمام، لذلك بدأ الاتجاه حول شراء تصميمات داخلية سهلة التنظيف وتركيبات مضادة للميكروبات، وفى نفس الوقت تساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة، وفى هذا التقرير، نستعرض أحدث إتجاهات ديكور الحمامات لعام 2021، وفقًا لما ذكره موقع "bhg".

أحدث اتجاهات ديكور الحمامات لعام 2021

أحدث اتجاهات ديكور الحمامات لعام 2021..بلاط حائط كبير الحجم
انتهى استخدام بلاط الموزاييك الصغير في عام 2021، وبدأ الاتجاه حول استخدام بلاط كبير الحجم، لجدران الحمام، والمصنوع من الحجر الطبيعي والمواد ذات الشكل الحجري، ولا تحتاج لبذل الكثير من الجهد أثناء التنظيف، كما تتنوع ألوان البلاط بين الألوان الدافئة الجذابة والألوان الترابية مثل درجات البيج والبني.

أحدث اتجاهات ديكور الحمامات لعام 2021.. مرايات
يعتبر تركيب المرايات ذات الإضاءة الخلفية وإضافة خزانات الأدوية داخل الحمام من أحدث اتجاهات ديكورات الحمامات لهذا العام، والتى تضيف لمسة جمالية داخل الحمام وتساعد على إضاءته أكثر.

أحدث إتجاهات ديكور الحمامات لعام 2021..حوض ماء
أدى الوباء إلى زيادة رغبة الأشخاص للحصول على الاسترخاء والراحة، لذلك أصبحت الأحواض ذات القاع المسطح أكثر شيوعًا لهذا العام، وخاصة ذات اللون الأبيض، كما لا يزال حوض الاستحمام والدش المنفصلان من أكثر التصميمات المحققة مبيعات.

أحدث اتجاهات ديكور الحمامات لعام 2021.. الألوان الدافئة
وتعتبر من أحدث إتجاهات طلاء الحمامات لعام 2021، هى الألوان الدافئة، مثل البنى والبيج والدهانات المتينة، التى تساعد على بقاء الحمام نظيفًا لفترة أطول.

أحدث اتجاهات ديكور الحمامات لعام 2021..المراحيض الذكية
تعتبر المراحيض الذكية من أحدث اتجاهات ديكورات الحمامات لعام 2021، حيث تحتوي المراحيض الذكية على مكونات لا تحتاج إلى استخدام اليدين، مثل الأغطية ذاتية الإغلاق والشطف بدون لمس، مما يقلل من التفاعلات مع الأسطح المليئة بالجراثيم، بالإضافة إلى تقنية التنظيف الذاتي. والضوء القاتل للبكتيريا أسفل الغطاء، وأليات داخلية للتنظيف.

صورة الخبر: موضة ديكورات الحمامات لعام 2021

صورة الخبر: موضة ديكورات الحمامات لعام 2021

صورة الخبر: موضة ديكورات الحمامات لعام 2021

المصدر: موقع "bhg"

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