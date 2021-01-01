فساتين سهرة للمحجبات.. 15 فكرة اختارى منها اللى يناسبك في أفراح العيد

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صورة الخبر: فساتين سهرة للمحجبات
فساتين سهرة للمحجبات

مع اقترابنا من عيد الفطر المبارك، حيث المناسبات والحفلات التى تصاحب هذه المناسبة، وهو ما يعني بدء التفكير في الإطلالات المناسبة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وهذا قد يكون أكثر مشقة على النساء خاصة المحجبات منهن، فالفتاة المحجبة تبحث دائمًا عن إطلالة مناسبة تجمع بين الأناقة والبساطة التى تناسب حجابها، وأيضًا أن تكون عصرية وتواكب اتجاهات الموضة.

والحقيقة أنه في المناسبات تختلف أذواق النساء المحجبات اعتمادًا على الشخصية والمزاج والثقافة، فبعضهن يفضلن إطلالة غير رسمية لحضور حفل زفاف مثل الفساتين غير الرسمية أو التنورات الطويلة أو البدلات الكلاسيكية، فيما تفضل أخريات ارتداء أزياء رسمية مثل فساتين السهرة.

صورة الخبر: فساتين سهرة للمحجبات

صورة الخبر: فساتين سهرة للمحجبات

المصدر: youm7

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