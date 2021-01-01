حلويات رمضان.. طريقة عمل أم علي في المنزل

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طريقة عمل أم علي

تعتبر أم علي من الحلويات الشهية التي يعشق تناولها الكثيرون بالأخص في شهر رمضان مما يدفع البعض إلى شرائها من محلات الحلويات.



وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، طريقة عمل أم علي في المنزل بأسهل الخطوات.



مقادير أم علي

1 باف بيستري مخبوز

2 لتر حليب
سكر حسب الذوق

1 معلقة كبيرة فانيليا

1 كوب بندق مجروش

نصف كوب فستق حلبي مجروش

نصف كوب زبيب

نصف كوب جوز هند

نصف كوب لوز محمر

1 علبة قشطة

2 كوب زبدة كريمة البسكوت



طريقة تحضير أم علي

-يسخن اللبن مع الفانيليا والسكر والقشطة وزبدة كريمة البسكوت

-توضع قطع الباف باستيرى فى البايركس

- يضاف الزبيب والفستق وجوز الهند واللوز والبندق

- يضاف طبقة اخرى من خليط الباف باستيرى

-يضاف خليط اللبن على خليط الباف باستيرى

- توضع فى الفرن حتى يحمر الوجه

- تقدم أم على

المصدر: elbalad

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