حلويات رمضان.. طريقة عمل أم علي في المنزل



طريقة عمل أم علي طريقة عمل أم علي

تعتبر أم علي من الحلويات الشهية التي يعشق تناولها الكثيرون بالأخص في شهر رمضان مما يدفع البعض إلى شرائها من محلات الحلويات.







وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا، طريقة عمل أم علي في المنزل بأسهل الخطوات.

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مقادير أم علي1 باف بيستري مخبوز2 لتر حليبسكر حسب الذوق1 معلقة كبيرة فانيليا1 كوب بندق مجروشنصف كوب فستق حلبي مجروشنصف كوب زبيبنصف كوب جوز هندنصف كوب لوز محمر1 علبة قشطة2 كوب زبدة كريمة البسكوتطريقة تحضير أم علي-يسخن اللبن مع الفانيليا والسكر والقشطة وزبدة كريمة البسكوت-توضع قطع الباف باستيرى فى البايركس- يضاف الزبيب والفستق وجوز الهند واللوز والبندق- يضاف طبقة اخرى من خليط الباف باستيرى-يضاف خليط اللبن على خليط الباف باستيرى- توضع فى الفرن حتى يحمر الوجه- تقدم أم على