أضرار الإكثار من التمر لمرضى السكري في رمضان



مرضى السكري مرضى السكري

يعد التمر من الوجبات الأساسية على الفطار خلال شهر رمضان، ويفضل تناول التمر مع اللبن قبل تناول الطعام الأساسي، ولكن يمكن أن يعاني مرضى السكري بسبب كثرة تناول التمر، وأحتوائه على العديد من الكربوهيدرات والسكريات كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن.



وكشفًا لما قدمه موقع medicalnewstoday إليكم اضرار الأكثار من تناول التمر لمرضى السكري..



التمر هو غذاء منخفض GI ، مع حصتين تشكل GL متوسط، لذلك ، لا ينبغي أن تسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم عند تناولها باعتدال.

قد يعجبك أيضا...

وفي دراسة نشرت 2011، حيث وجد أن الأشخاص المصابين بالسكري لم يتعرضوا لتقلبات كبيرة في نسبة السكر في الدم بعد تناول حوالي 7-10 تمرات.وبالمثل ، فإن ملف دراسة عام 2018 درس تأثير أربعة أنواع من الفواكه المجففة ، بما في ذلك التمر ، على مستويات السكر في الدم.علاوة على ذلك ، أفاد بحث 2015 الذي يدرس 15 شخصًا مصابًا بداء السكري أن تناول 15 جرامًا من الكربوهيدرات من التمر أو الزبيب أو السكر لم يؤثر على مستويات السكر في الدم بعد 30 أو 60 أو 120 دقيقة من تناول الطعام.ومع ذلك ، لاحظ الباحثون أن التمور والزبيب مغذية أكثر من السكر العادي ، مما يجعلها خيارًا أكثر ملاءمة للوجبات الخفيفة.ولكن لايجب الأكثار في تناول التمر لمرضى السكري حتى لا يسبب ارتفاع كبير في مستوى السكر في الدم.