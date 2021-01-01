اكتشاف حل نهائي لفقدان حاستي الشم والتذوق

آخر الأخبارالصحة والجمال › اكتشاف حل نهائي لفقدان حاستي الشم والتذوق

صورة الخبر: فقدان حاستي الشم والتذوق
فقدان حاستي الشم والتذوق

اكتشف مجموعة من العلماء تمرين يمكن فعله في المنزل لاستعادة حاستي الشم والتذوق، بعد التعافي من فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن التمرين سهل وبسيط، وهو عبارة عن استنشاق عدد من الروائح مرتين في اليوم لمدة شهر، وعند عدم الشفاء نكرر شهر آخر.

ووصف العلماء هذا التمرين بأنه علاج طبيعي ورخيص الثمن، ولا يوجد له آثار جانبية على الناجين من فيروس كورونا.

وبحسب العلماء أن هذه الطريقة تعمل على ضبط خلايا العصبية للشخص واستعادة حاستي الشم والتذوق في وقت قصير، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتبعون هذا التمرين.

txtأستاذ أمراض صدر يكشف عن أعراض فيروس كورونا الخطيرة
txtبخلاف كورونا.. أسباب أخرى وراء فقدان حاسة الشم .. وبهذه الطريقة يمكن العلاج
وحذر العلماء من استخدام المنشطات لعلاج فقدان حاسة الشم، لأن لها آثار سلبية على الجسم.

وفقدان حاسة الشم والتذوق من أبرز العلامات الرئيسية لأعراض فيروس كورونا، التي يعاني منها نحو 60% من مرضى كوفيد 19.

المصدر: صحيفة ديلي ميل البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اكتشاف حل نهائي لفقدان حاستي الشم والتذوق

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85108

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager