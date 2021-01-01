اكتشاف حل نهائي لفقدان حاستي الشم والتذوق

اكتشف مجموعة من العلماء تمرين يمكن فعله في المنزل لاستعادة حاستي الشم والتذوق، بعد التعافي من فيروس كورونا.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن التمرين سهل وبسيط، وهو عبارة عن استنشاق عدد من الروائح مرتين في اليوم لمدة شهر، وعند عدم الشفاء نكرر شهر آخر.
ووصف العلماء هذا التمرين بأنه علاج طبيعي ورخيص الثمن، ولا يوجد له آثار جانبية على الناجين من فيروس كورونا.
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