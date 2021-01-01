اكتشاف حل نهائي لفقدان حاستي الشم والتذوق



فقدان حاستي الشم والتذوق فقدان حاستي الشم والتذوق

اكتشف مجموعة من العلماء تمرين يمكن فعله في المنزل لاستعادة حاستي الشم والتذوق، بعد التعافي من فيروس كورونا.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن التمرين سهل وبسيط، وهو عبارة عن استنشاق عدد من الروائح مرتين في اليوم لمدة شهر، وعند عدم الشفاء نكرر شهر آخر.



ووصف العلماء هذا التمرين بأنه علاج طبيعي ورخيص الثمن، ولا يوجد له آثار جانبية على الناجين من فيروس كورونا.

قد يعجبك أيضا...

وبحسب العلماء أن هذه الطريقة تعمل على ضبط خلايا العصبية للشخص واستعادة حاستي الشم والتذوق في وقت قصير، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتبعون هذا التمرين.txtأستاذ أمراض صدر يكشف عن أعراض فيروس كورونا الخطيرةtxtبخلاف كورونا.. أسباب أخرى وراء فقدان حاسة الشم .. وبهذه الطريقة يمكن العلاجوحذر العلماء من استخدام المنشطات لعلاج فقدان حاسة الشم، لأن لها آثار سلبية على الجسم.وفقدان حاسة الشم والتذوق من أبرز العلامات الرئيسية لأعراض فيروس كورونا، التي يعاني منها نحو 60% من مرضى كوفيد 19.