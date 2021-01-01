

أضرار الشامبو على فروة الرأس أضرار الشامبو على فروة الرأس



هناك العديد من اضرار الشامبو على فروة الرأس؛ حيث إن قشرة الرأس حالة شائعة تُسبِّب تقشُّر الجلد بفروة الرأس. وهي ليست معدية أو خطيرة. ولكنها قد تكون مُحرِجة ويصعب علاجها.





أضرار الشامبو على فروة الرأس





ويمكن علاج القشرة الخفيفة باستخدام شامبو لطيف للاستعمال اليومي. وإذا لم يُحقِّقْ ذلك نتيجة، يُمكن أن يكون الشامبو الطبي مفيدًا. وقد تظهر اضرار الشامبو على فروة الرأس بعض الأعراض وهو ما سنقوم بالحديث عنه بالتفصيل في السطور التالية.

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وبالنسبة اضرار الشامبو على فروة الرأس فبالرغم من وجود انواع مختلفة من الشامبو لعلاج قشرة الرأس، إلا انه يمكن ان تكون لكل منها اضرار وتُصنَّف أنواع الشامبو لعلاج قشرة الشعر بالشامبو، وفقًا للمواد الكيميائية الذي يحتوي عليه :اضرار الشامبو على فروة الرأس1- أنواع شامبو بيريثيون الزنك (ديرمازينك، هيد آند شولدرز، جيسون داندروف ريليف 2 في 1). تحتوي هذه الأنواع على عامل بيريثيون الزنك المضاد للبكتيريا والفطريات.2- أنواع الشامبو المحتوية على قطران الفحم (نيوتروجينا تي/جل). يُبطئ قطران الفحم سرعة موت خلايا الجلد على فروة الرأس وتقشُّرها. إذا كان شعركَ ذا لون فاتح، فقد يُؤدِّي هذا النوع من الشامبو إلى تغيُّر لونه. ويُمكن أن يجعل فروة الرأس أكثر حساسية لأشعة الشمس.3- أنواع الشامبو المحتوية على حمض الساليسيليك (نيوتروجينا تي/سال، بيكرز بي أند أس، وغيرها). تُساعد هذه المُنتجات في القضاء على القشرة.4- أنواع الشامبو المحتوية على سلفيد السلينيوم، وهي تحتوي على عامل مُضاد للفطريات. استخدمْ هذه المنتجات وفقًا للإرشادات، واشطفْ شعركَ جيِّدًا بعد غسله بالشامبو، فقد يُؤدِّي استخدام هذه المنتجات إلى تغيُّر لون الشعر وفروة الرأس.5- شامبو الكيتوكونازول (نيزورال إيه-دي)، ويهدف هذا الشامبو إلى القضاء على الفطريات المسبِّبة للقشرة التي تعيش على فروة رأسك. وهي متاحة، سواءٌ دون وصفة طبية أو بوصفة طبية.