فوائد النوم المبكر .. مزايا خارقة أبرزها الوقاية من السرطان



فوائد النوم المبكر فوائد النوم المبكر



ينام معظمنا فى وقت متأخر من الليل مما يحرم الجسم من فوائد النوم المبكر التى لا حصر لها حيث أن النوم مبكرا يجعل الانسان افضل على المستوى الجسدى والنفسي والعقلي ويساعد فى تقوية المناعة والوقاية من أمراض متعددة .



نعرض لكم فى هذا التقرير فوائد النوم المبكر للصحة والجسم والعقل وفقا لما جاء فى موقع “ gruitday” .

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فوائد النوم المبكر للصحة



حماية القلب

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النوم الكافي يريح أجسامنا ويخفض ضغط الدم. إنه أمر بالغ الأهمية ، بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يعانون من النوبات القلبية ، وبالتالي السكتات الدماغية بسبب ارتفاع ضغط الدم في الأوردة.تقليل مخاطر الإصابة بالسرطانمن اهم فوائد النوم المبكر الوقاية من السرطان أظهر بحث من منظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية) أن الأشخاص الذين لديهم نوبات ليلية يواجهون خطر تداخل ساعات أجسامهم والتعرض لمواد مسرطنة، أولئك الذين ينامون في وقت متأخر جدًا من الليل لديهم أيضًا فرص أكبر للإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض الزهايمر.نحتاج إلى 7-8 ساعات من النوم يوميًا ولكن لا يتمكن الكثير منا من القيام بذلك.زيادة الطاقةمن المسلم به أن النوم اللطيف يجعلنا نشعر بالانتعاش والحيوية. عندما تفشل في النوم بشكل سليم ، ينتهي بك الأمر بالتعب والتأخير ، وتؤثر الحالة المزاجية السيئة على علاقتك بالآخرين بشكل كبير.أثناء النوم ، يمر جسمك بعمليات مختلفة لنمو العضلات وإنتاج الهرمونات وإصلاح الأنسجة. يعيد شحن طاقتك ويستعيد ما فقدته بعد يوم طويل.تحسين جهاز المناعةمن المحتمل أن يكون لدى الأشخاص الذين يفتقرون إلى النوم لفترة طويلة جهاز مناعة أضعف ، مما يعني أنهم سيصابون بسهولة بنزلة برد ويمرضون وأسوأ من ذلك.فوائد النوم المبكر الجسديةتحسن في حالات الجلدستنصحك كل أنظمة التجميل بالذهاب إلى الفراش مبكرًا والسماح للجسم بإصلاح نفسه أثناء الليل. يؤدي قلة النوم إلى تسريع عملية الشيخوخة ويمنحك المزيد من التجاعيد التي لا يمكن لمستحضر التجميل تغطيتها، وبالطبع الأكياس تحت عينيك.السيطرة على وزن الجسمعادة ما نولي الكثير من الاهتمام للتمارين وأنواع الطعام التي نتناولها. نتغاضى عن دور النوم، النوم غير الكافي يحرض على إفراز الكورتيزول (هرمون الشهية)، لن تكون التمارين فعالة كما تريد إذا واصلت النوم متأخرًا لأنك ستشعر باستمرار بالحاجة إلى تناول الطعام.بضع ليالٍ متتالية ستكون كافية لإفساد عملية التمثيل الغذائي لديك، أشهر متتالية من شأنها أن تعزز السمنة، ولنكن صادقين ، لن تكون لدينا الطاقة لممارسة الرياضة إذا استنفدنا قلة النوم.فوائد النوم المبكر العقليةثقةبجسم صحي وبشرة جميلة ، من الواضح أنك ستشعر بمزيد من الجاذبية والثقة في النفس.تخفيف التوتر والقلقإذا كانت لديك ليلة بيضاء ، فستبدأ اليوم بالغضب والانزعاج. وبعد فترة طويلة يصبح الأرق أرقًا وينتج عنه نوبات شديدة من الحزن والغضب والمشاعر السلبية. مع وجود الكثير من الوزن على نظامك ، يمكنك أن تتخيل أنه يزداد سوءًا مع مرور الوقت ويتحول تدريجيًا إلى اكتئاب.ذاكرة جيدةالعقل الواعي سيعزز بلا شك قدرتك على تحليل واستيعاب المعلومات. من ناحية أخرى ، إذا كنت محرومًا من النوم ، فستجد صعوبة في الفهم والتركيز ، ناهيك عن حفظ الأشياء. هذه التأثيرات هي شيء يمكن أن نشعر به بأنفسنا دون الحاجة إلى أي حقائق علمية لتنويرنا.كما أن النوم هو المسؤول عن إدراكك. بمجرد أن يتضح ضباب النعاس ، ستجد نفسك تفكر وتتفاعل بشكل أسرع مما كنت تعتقد أنك قادر عليه.الجمع بين التفكير الحاد والذاكرة طويلة المدى ، ماذا لدينا؟ إنتاجية .سعادةعندما تكون بصحة جيدة جسديًا وعقليًا ، فمن المستحيل أن تشعر بالحزن.النوم الباكرالنوم والاستيقاظ مبكرًا ، يكون لديك المزيد من الوقت في ضوء الشمس بصرف النظر عن ذلك ، عندما تستيقظ وتشرق مبكرًا ، لديك فرصة للاستمتاع بأشعة الشمس. يزيد التعرض لأشعة الشمس من إفراز السيروتونين في جسمك. هذا الهرمون سيضعك في حالة من الهدوء والفرح.