طريقة عمل التمر الهندي المجفف بديل الجاهز

يستخدم البعض التمر الجاهز في رمضان، وذلك لأنه طريقة عمل التمر الهندي المجفف قد لا تعطيهم نفس المذاق، إلا أن الأمر في غاية السهولة ويمكن منه ان نحصل على نفس المذاق.
وقد وضح الشيف سنان بطرس طريقة عمل التمر الهندي المجفف بوصفة بسيطة وسهلة، وغير مكلفة، وهي وصفة مضمونة للحصول على نفس المذاق الذي نتناوله من التمر الهندي الجاهز.
طريقة عمل التمر الهندي المجفف
مقادير طريقة عمل التمر الهندي المجفف
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