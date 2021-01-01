طريقة عمل التمر الهندي المجفف بديل الجاهز



التمر الهندي المجفف التمر الهندي المجفف



يستخدم البعض التمر الجاهز في رمضان، وذلك لأنه طريقة عمل التمر الهندي المجفف قد لا تعطيهم نفس المذاق، إلا أن الأمر في غاية السهولة ويمكن منه ان نحصل على نفس المذاق.





وقد وضح الشيف سنان بطرس طريقة عمل التمر الهندي المجفف بوصفة بسيطة وسهلة، وغير مكلفة، وهي وصفة مضمونة للحصول على نفس المذاق الذي نتناوله من التمر الهندي الجاهز.



طريقة عمل التمر الهندي المجفف



مقادير طريقة عمل التمر الهندي المجفف



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2 كوب من التمر الهندي6 أكواب من الماء2 ملعقة كبيرة من السكر2 ملعقة كبيرة من العسل2 ملعقة كبيرة من عصير الليمونطريقة عمل التمر الهندي المجفف1- يتم غلي الماء على النار ويضاف إليه التمر الهندي المجفف، ويتركان على النار حتى يغليان جيداً.2- يضاف إليهما عصير الليمون ويضاف السكر والعسل، وتقلب المكونات جيداً على النار ونرفعه من عليها.3- نغطي الحلة ونترك التمر الهندي بها لمدة ليلة كاملة.4- يصفى التمر الهندي باستخدام مصفاة ضيقة، ويصب في الأكواب ويقدم على وجبة الإفطار.