

سعر الدولار الأمريكى فى الأسواق المصرية اليوم السبت 24-4-2021 سعر الدولار الأمريكى فى الأسواق المصرية اليوم السبت 24-4-2021

يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقريرسعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.



سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24-4-2021





استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ليتراوح سعر الشراء في التعاملات الصباحية اليوم بين 15.61 و15.65 جنيه، فيما قدمت البنوك اسعار البيع بين 15.71 و15.74 جنيه، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنوك العاملة في السوق المصرية.

قد يعجبك أيضا...

ويقدم 3 بنوك أدنى مستوى لسعر الدولار الأمريكي داخل السوق المصرية في بداية التداولات تضم بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وبنك التنمية الصناعية عند مستوى 15.71 جنيه.سعر الدولار في البنك المركزي المصريسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصرواستقر سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع بنك مصر، وجاء في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي المصريواستقر سعر الدولار، داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك الإسكندريةووصلت مستويات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربيوعند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك العقاري المصري العربي في بداية تعاملات اليوم.سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهليوسجلت مستويات صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك قطر الوطني الأهلي عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع وفقا للتحديثات الصباحية لأسعار العملات.سعر الدولار في البنك الأهلي المتحدوجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المتحد، على مستويات الشراء والبيع عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.