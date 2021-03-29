

أسعار الأسمنت المحلية السبت 24 أبريل أسعار الأسمنت المحلية السبت 24 أبريل

استقرت أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق، مع نهاية تعاملات السبت 24 أبريل2021، وبلغ متوسط سعر الطن 900 جنيها.



ونرصد أسعار الأسمنت بمختلف أنواعة وفقا لاحدث أسعار الجملة في الأسواق.



«الأسمنت المسلح»

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سجل سعر الأسمنت المسلح 920 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 890 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 855 جنيهاً للطن، والسويدي 920 جنيهاً للطن، وحلوان 903 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 898 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 880 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس 903 جنيها للطن وأسمنت سيناء 838 جنيها.«الأسمنت الأبيض»سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.«الأسمنت المخلوط»كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 775 جنيهاً للطن، وأسمنت ايه وان 753 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 765 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 770 جنيهاً للطن.«الأسمنت المقاوم»فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 900 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 890 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 928 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 935 جنيهاً للطن.«الجبس»واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهاً للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهاً للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهاً للطن، وجبس السويس 580 جنيهاً للطن.