ارتفاع النفط رغم زيادة إصابات كورونا في الهند واليابان

ارتفع النفط عند التسوية الجمعة، مدعوما ببيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة وأوروبا، رغم زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الهند واليابان المستهلكين الكبيرين للنفط في العالم.
ارتفاع النفط رغم زيادة إصابات كورونا في الهند واليابانأسعار النفط تنخفض بعد بيانات غير متوقعة
وزاد خام "برنت" عند التسوية 43 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 65.83 دولار للبرميل، وربح خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 63 سنتا أو 1.1% ليبلغ 62.11 دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، هبط كلا الخامين القياسيين نحو واحد%، بسبب عودة وتيرة الإصابات للزيادة في الهند واليابان، ثالث ورابع أكبر مستوردين للنفط في العالم.
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