بدء فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها



جامعة بنها جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن المجلس الأعلى للجامعات قرر فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 24 ابريل الجاري حتى يوم الخميس 29 ابريل على أن تقدم الأوراق بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.



أقرأ أيضا:



العلاج الطبيعى تحرز كأس عباقرة جامعة بنها ٢٠٢١

قد يعجبك أيضا...

وقال رئيس جامعة بنها أن الأوراق المطلوب تقديمها للترشح هي السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية وتشمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها والتعاون الدولي وبناء شراكات والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي ... وغيرها".وبيان حالة يشتمل على "الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات"، معتمدة ومختومة من الجامعة، وخطة لتطوير الجامعة، على أن يتم تقديم جميع هذه الأوراق من أصل و9 نسخ مصورة، بالإضافة إلى باقي الأوراق الموضحة بالمرفق.الجدير بالذكر أنه تم تخصيص يوم الخميس الموافق 29 أبريل الجارى بعد الساعة الثالثة عصرًا لإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، ويكون يوما الثلاثاء والأربعاء 4 و5 مايو موعدًا لتلقي الطعون، وتجتمع لجنة البت فيها وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الإثنين 10 مايو 2021، وذلك طبقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية.من ناحية اخرى أعلن القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الجامعة جاءت بالترتيب (401 - 600) ضمن 1115 جامعة عالميا، وعلى المستوى المحلى احتلت جامعة بنها الترتيب الخامس بالمشاركة مع جامعات أخرى وذلك ضمن 31 جامعة مصرية حكومية وخاصة بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة.واشار الجيزاوي إلى أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا وان تصنيف التأثير في دورته الثالثة يقيس مساهمة كل جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل الصحة والرفاهية، والحد من عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والتعليم الجيد.كما أن تصنيف التأثير تظهر التزام المؤسسة الخاضعة للتصنيف بدعم أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر التابعة للأمم المتحدة في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة، وكذلك تجسيدها في ممارساتها الداخلية. ويعتمد التصنيف في طريقة عملة عدد من المؤشرات عبر ثلاث مجالات هي البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر السيفير وأنشطة التوعية والادارة والاشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وسجلت نتيجة التصنيف البريطاني هذا العام، الذي شاركت فيه أكثر من 1115 جامعة من دول العالم خضعت للتنافس والتقويم وفقاً لمؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.