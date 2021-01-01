وزير التعليم يكشف سر تمسك الوزارة بـ عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا هذا العام



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التطوير في الثانوية العامة يتمحور حول نوع الأسئلة والتصحيح الخالي من العنصر البشري ، وإعداد الطلاب فهم نواتج التعلم عن طريق الاطلاع على مصادر تعلم تشرح المنهج بشكل أكثر تشويقا كما هو الحال على المنصات الإلكترونية.







وقال وزير التربية والتعليم : إن طبيعة امتحانات الثانوية العامة سواء كانت إلكترونية او ورقية ، لن تغير في الأمر شيئا بالنسبة للطالب لأنها نفس الاسئلة .

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وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الهدف من النظام الالكتروني هو أن يكون التصحيح بعيدا عن العنصر البشري ، مشيراً إلى أن طلاب الثانوية العامة تعودوا على نظام الامتحانات الإلكترونية منذ أن كانوا في الصف الأول الثانوي منذ عامين ، وبالتالي لا يمكن أن يرجعوا إلى الاسئلة القديمة .ومن جانبه .. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة تزامناً مع رفض قانون التعليم الجديد.قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.و شددت وزارة التربية والتعليم على أن النظام الإلكتروني لـ امتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو دون إلغاء، مؤكدةً أنه سيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي بالنظام التالي :امتحانات إلكترونية على التابلت داخل لجان بالمدارسستقيس أسئلة امتحانات الثانوية العامة -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظوناشدت وزارة التربية والتعليم ، أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.وفي سياق متصل، كان قد تم إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر أبريل الجاري، حيث تختبر الوزارة جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وبأكثر من طريقة، وتعد الامتحانات التجريبية عنصراً هاماً بالنسبة للطلاب، حيث يتم من خلالها رصد أي مشكلات تقنية قد تحدث، الأمر الذي يمكن الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية في شهر يوليو المقبل دون أي مشكلات.وناشدت وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).