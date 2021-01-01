

فورد تخطط لتقديم العروض الترويجية بداية شهر مايو فورد تخطط لتقديم العروض الترويجية بداية شهر مايو

قال يوسف ثابت نائب مدير عمليات التسويق و التخطيط بمجموعة أوتو جميل الوكيل الحصري للعلامة الأمريكية “فورد” فى مصر، إن “فورد” تدرس تقديم مجموعة من العروض و التخفيضات على السيارات وخدمات ما بعد البيع، قد يتم الإفصاح عنها بداية شهر مايو المقبل .



أضاف أن الشركة وضعت العديد من الخطط التسويقية لتحقيق أكبر قدر من المبيعات في 2021، إذ تستهدف زيادة المبيعات بعد عودة تصنيع طراز “فورد فوكاس” مرة أخرى بعد توقف دام عامين، متوقعا زيادة المبيعات بنسبة 50 % فى نهاية شهر رمضان الكريم.



وأشار ثابت، الى ان تدشين طراز جديد من ” فورد فوكاس” هذا العام حقق مبيعات كبيرة لم تكن فى الحسبان، لافتا إلى أن طراز “فوكاس” شهد زيادة في عدد الحجوزات التي يتم تقديمها بتسعير منافس للسيارات الأخرى، بالإضافة للعديد من الكماليات التي تتميز بها السيارة عن غيرها من الموديلات المنافسة.

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أوضح نائب مدير عمليات التسويق و التخطيط بمجموعة أوتو جميل الوكيل، أن “فورد” تسعى لتوفير عدد من السيارات يكفى حتى شهر يونيو المقبل، مؤكدا ان الفترة الماضية شهدت صعوبات كبيرة بسبب فيروس كورونا وما نتج عنه من تداعيات تمثلت فى إغلاق العديد من المصانع و تقليل العمالة وإغلاق عدد من محطات الشحن وزيادة الأسعار.أوضح نائب مدير عمليات التسويق و التخطيط بمجموعة أوتو جميل الوكيل، أن “فورد” تسعى لتوفير عدد من السيارات يكفى حتى شهر يونيو المقبل،