

عروض السيارات تخاصم رمضان 2021 عروض السيارات تخاصم رمضان 2021

تشهد مبيعات السيارات خلال رمضان، ركودا بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة جائحة “كورونا” التى أدت إلى انخفاض الصادرات بعد توقف عدد من الشركات الأم عن الإنتاج لفترات طويلة وخفض شركات أخرى قدرتها الإنتاجية.







ثابت: الفترة الماضية شهدت صعوبات كبيرة .. و”فورد” تنتظر لبداية يونيو

قال يوسف ثابت نائب مدير عمليات التسويق و التخطيط بمجموعة أوتو جميل الوكيل الحصري للعلامة الأمريكية “فورد” فى مصر، إن “فورد” تدرس تقديم مجموعة من العروض و التخفيضات على السيارات وخدمات ما بعد البيع، قد يتم الإفصاح عنها بداية شهر مايو المقبل .

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أضاف أن الشركة وضعت العديد من الخطط التسويقية لتحقيق أكبر قدر من المبيعات في 2021، إذ تستهدف زيادة المبيعات بعد عودة تصنيع طراز “فورد فوكاس” مرة أخرى بعد توقف دام عامين، متوقعا زيادة المبيعات بنسبة 50 % فى نهاية شهر رمضان الكريم.وأشار ثابت، الى ان تدشين طراز جديد من ” فورد فوكاس” هذا العام حقق مبيعات كبيرة لم تكن فى الحسبان، لافتا إلى أن طراز “فوكاس” شهد زيادة في عدد الحجوزات التي يتم تقديمها بتسعير منافس للسيارات الأخرى، بالإضافة للعديد من الكماليات التي تتميز بها السيارة عن غيرها من الموديلات المنافسة.أوضح نائب مدير عمليات التسويق و التخطيط بمجموعة أوتو جميل الوكيل، أن “فورد” تسعى لتوفير عدد من السيارات يكفى حتى شهر يونيو المقبل، مؤكدا ان الفترة الماضية شهدت صعوبات كبيرة بسبب فيروس كورونا وما نتج عنه من تداعيات تمثلت فى إغلاق العديد من المصانع و تقليل العمالة وإغلاق عدد من محطات الشحن وزيادة الأسعار.وقال خالد سعد المدير العام للعلامة الصينية “بريليانس ” ، إن الشركة تكتفي بتقديم العروض الرمضانية على خدمات ما بعد البيع والصيانة الدورية على السيارات دون تقديم عروض اخرى على السيارات.وأشار إلى ارتفاع مبيعات شركة بريليانس مقارنة بالعام الماضي بنسبة 30% ، لافتا إلى توفير عدد كبير من السيارات دون اللجوء لوضع العميل فى قوائم الانتظار .واكد أحمد جميل مدير تسويق العلامة التجارية “ستروين” أن الشركة ليست لديها النية لتقديم عروض رمضانية هذا العام سواء على السيارات او خدمات ما بعد البيع .و اشار إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 50% العام الماضى ، رغم التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تدشين طرازين جديدين فى السوق المصرى هما C5 ,C3وأوضح ان سيارات ستروين متوافرة فى السوق المصرى بشكل مناسب.. لكن هناك بعض الطرازات التي تستوجب حجوزات لمدة لا تتعدى 3 أسابيع، مشيرا إلى أن تأخير تسليم بعض الموديلات جاء نتيجة عدم قدرة الشركات الأم على تلبية طلبيات الأسواق لوجود خلل في إنتاج مكونات السيارات بداعي الإغلاق الكامل السنة الماضية والإغلاق الجزئي هذه السنة بسبب جائحة كورونا.و كشف جميل ، خطة مجموعة القصراوى لنشر مراكز الخدمة ومعارض السيارات وتغطية جميع المحافظات بتعاون مع العديد من الموزعين.و أشار إلي أن ستروين تقدم خدمات ما بعد من صيانات دورية وقطع غيار بأسعار تنافس جميع الشركات الأخرى، بالاضافة إلى أن الشركة هذة الفترة لديها فائض من قطع الغيار ولا تعانى من تأخير الواردات من الخارج.محمود: السوق يعاني بسبب توقف إنتاج الشركات الأم و تقليص حصص الوكلاءوقال أسامة محمود، مدير التسويق بمجموعة أوتو جروب، إن شهر رمضان يشهد تراجعا كبيرا فى المبيعات، رغم العديد من المحفزات التي قدمتها البنوك منها بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك مصر، وبنك القاهرة ، وغيرها من البنوك التى تقدم العديد من العروض منها أول عام تأمين مجانى ، وتقديم القروض دون مصاريف إدارية.أضاف أن أولويات العملاء تتغير نحو السلع الاستهلاكية في رمضان من كل عام ، و يعزفون عن الشراء كما هو معتاد.. لكن أداء المبيعات في رمضان 2021 أصعب متوقعا زيادة المبيعات منتصف الشهر مع اقتراب عيد الفطر و المصايف مما يدفع الأشخاص لشراء السيارات جديدة .وأشار محمود إلى أن أحد اسباب تراجع المبيعات هو تراجع الوكلاء و الموزعين عن تقديم العروض الرمضانية هذا العام لتحريك سوق السيارات، بسبب النقص الشديد للسيارات فى الأسواق المصرية وقلة إنتاج الشركات الأم و تقليص حصص الوكلاء.ويرى منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات ، رئيس شركة الزيتون أوتو مول، أن أسعار السيارات زادت فى شهر رمضان بدلا من تقديم تخفيضات ، بسبب قلة السيارات المعروضة فى السوق و اتجاه العديد من التجار والموزعين لفرض زيادات سعرية.واستبعد زيتون تقديم الموزعين والوكلاء للعروض الرمضانية ، مرجحا تقديم العروض على خدمات ما بعد البيع والصيانة لجذب العملاء للشراء.أشار زيتون إلى عزوف العديد من المستهلكين عن شراء السيارات هذه الفترة، بسبب قوائم الحجوزات عند الوكلاء ، وتجنبا لدفع الزيادات” أوفر برايس”.وأرجح استمرار هذه الزيادات لفترات طويلة لاعتماد السوق المصرى على السيارات التي يستوردها الوكيل فقط من الشركات الأم التي تعاني الآن من نقص في الإنتاج بسبب استمرار أزمة” كورونا” .وأشار إلى ضرورة فتح الباب أمام السيارات المستوردة من دول الخليج ، وبالتالي فتح باب المنافسة مع الوكيل و تلبية احتياجات المستهلكين من السيارات دون اللجوء إلى الدخول فى قوائم الانتظار لفترات تتعدى 4 أشهر على بعض الموديلات .الكموني : المبيعات توقفت بشكل كبير منذ بداية الشهر الكريمواتفق معه صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد، في استبعاد تقديم عروض تخفيضات هذا الشهر الكريم، لأن السوق يعانى من نقص المعروض من عدة طرازات نتيجة خفض الوكلاء تعاقداتهم الاستيرادية مع الشركات العالمية، سواء للسيارات الكاملة أو المكونات.و أشار إلي أن السوق يمر بحالة من الهدوء النسبى منذ بداية العام الحالي، وحالة طبيعية من الانكماش خلال الربع الأول من كل عام.. لكن 2021 يشهد تراجعا بشكل كبير بسبب فيروس كورونا المستجد وخوف المستهلكين من نفاد ما لديهم من مدخرات.و أكد الكموني، توقف المبيعات بشكل كبير منذ بداية شهر رمضان، مما قلل الزيادات السعرية التى يفرضها التجار على السيارات لقلة الطلب .