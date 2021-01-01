بالأسعار.. نيسان تقدم صني 2022 في السوق المصري

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بالأسعار.. نيسان تقدم صني 2022 في السوق المصري

أعلنت نيسان مصر مؤخرا عن تقديم موديلات 2022 من سيارتها صني المجمعة محليا في السوق المصري، وذلك بدون تغيير في تجهيزات هذا الموديل عن تجهيزات موديل 2021 السابق، وذكر الوكيل أسعار موديل 2022 كالتالي:

- فئة أولى بناقل يدوي بسعر 185 ألف جنيه.

- فئة أولى بناقل أوتوماتيكي بسعر 206 ألف جنيه.

- فئة ثانية بناقل أوتوماتيكي بسعر 219 ألف و500 جنيه.

- فئة ثالثة بناقل أوتوماتيكي بسعر 230 ألف و500 جنيه.

ويحمل هذا الموديل محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 15.5 ثانية، وبسرعة قصوى 178 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.

وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل الآتي (نفس تجهيزات موديل 2021):
فئة أولى:

- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة

- مشغل أسطوانات

- بلوتوث

- مفتاح ذكي

- حامل أمامي وحلفي للأكواب

- مرايات جانبية كهربائية

فئة ثانية:

التجهيزات السابقة مضاف إليها:

- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة

- سبويلر خلفي

- زجاج خلفي داكن

فئة ثالثة:

التجهيزات السابقة مضاف إليها:

- سنسور خلفي

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات

- تكييف هواء أوتوماتيكي

- مرايات جانبية بخاصية الطي الكهربائي

- شاشة عرض 7 بوصة باللمس

- واي فاي

- ذاكرة فلاش 16 جيجا بايت لتخزين الأفلام والأغاني

المصدر: التوكيل

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