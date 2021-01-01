

رغم عدم تفضيله من البعض.. 5 أسباب تدفعك لشرب العرقسوس رغم عدم تفضيله من البعض.. 5 أسباب تدفعك لشرب العرقسوس

يعد العرقسوس مشروبا شعبيا في العديد من الدول العربية، ومنهم مصر وسوريا.



ويعتبر العرقسوس من ضمن المشروبات التي يختلف عليها كثير من الناس، فدائما ما نجد رواد وسائل التواصل الاجتماعي يسخرون منه اكثر من غيره، في المقابل هناك فريق يدافع عنه.



وإن كنت من محبي العرقسوس أو حتى لا تفضله، هناك عدة فوائد لهذا الشروب، وهو ما يستعرضه «المصري لايت» في السطور اتقالية أهمية العرقسوس، وفقا لما نشره «مايو كلينك».

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5. تعزيز المناعةيعمل العرقسوس على رفع مستوى عنصر الإنترفيرون المضاد للفيروسات، ويحقق التوازن للجسد، ، كما يحفز الخلايا المناعية، ويساعد ذلك في علاج مرض الذئبة الحمراء الجلدي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، نظراً للمواد التي يحتويها.كما يساعد العرقسوس في تحسين صحة الجهاز المناعي، حيث يعمل ويحقق التوازن المطلوب للجسم، الأمر الذي يجعل من هذا النبات علاجا فعالا لاضطرابات المناعة الذاتية.4. الجهاز التنفسييحفز عرق السوس إنتاج البلغم في المجاري التنفسية، إضافة إلى إمكانية استخدامه للتخفيف من وجع الحلق، وأعراض الربو، لذلك هو يتم تناوله لتحسين عمل الجهاز التنفسي، ولكن ما زال استخدامه لهذا السبب قيد الدراسة.3. يقلل من الإجهاديمكن أن يحدث الإجهاد بسبب الغدة الكظرية التي تؤدي الى إنتاج الأدرينالين والكورتيزول (Cortisol) وارتفاع مستوياتها في الجسم.يمكن أن تنظم مكملات عرق السوس عمل الغدة الكظرية، فقد تبين أن عرق السوس المستخرج من الجذر يمكن أن يحفز الغدة الكظرية مما يعزز انتظام المستوى الصحي للكورتيزول في الجسم، خاصة في حال تناول الأدوية الستيرويدية المثبطة لعمل الغدة الكظرية.2. علاج السرطانأشارت بعض الدراسات الحديثة، إلى أن جذر العرقسوس له دور في علاج الخلايا السرطانية والقضاء عليها، في حالات سرطان الثدي والبروستاتا، والدم.1. مهدئ للمعدةنظرًا لاحتواء عرق السوس على الفلافونويدات النباتية المضادة للالتهابات، فإنه من الممكن استخدامه لتهدئة مشكلات الجهاز الهضمي في حالات قرحة المعدة (Ulcers)، ووجع المعدة، والشعور بالغثيان، والحرقة، إضافة إلى دور مستخلص جذور عرق السوس في تسريع عملية إصلاح بطانة المعدة واستعادة التوازن.وبعد عرض هذه الفوائد العديدة، يجب التنويه إلى توخي الحذر من الإكثار من تناول ذلك المشروب ومستخلصاته لمدة 4 أسابيع، فإن تناوله بكثرة لفترة طويلة يؤثر على مرضى ضغط الدم المرتفع، كما يؤثر على الحمل أحياناً، وبعض الدراسات أشارت إلى أنه يؤثر على القدرة الجنسية عند الرجال.