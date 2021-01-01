

فوائد تناول العسل الأسود على مائدة السحور فوائد تناول العسل الأسود على مائدة السحور

وجبة السحور من الوجبات المهمة والتي يجب الاهتمام بها لأن كلما كانت وجبة السحور تحتوي على العناصر المهمة والمفيدة ، كلما زاد نشاط الشخص الصائم في صباح اليوم التالي.



وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الحد من الشعور بالجوع والعطش على مدار اليوم وتحديدا في شهر رمضان المبارك ، ومن أبرز تلك الأطعمة الخميرة والعسل الاسود.



فالخميرة تحتوي على كثير من مضادات الأكسدة والفطريات، فهي تساعد في الحد من الإصابة بالتلبق المعوي، وتساعدك على الشعور بالشبع وعدم الشعور بالجوع.

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وكذلك العسل الأسود، حيث ينصح بتناوله للحد من الشعور بالعطش على مدار اليوم، بالإضافة إلى أنه من الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة، وتمنع الشعور بالصداع على مدار اليوم، فهو مفيد لأصحاب الضغط المرتفع ومرضى الانيميا «فقر الدم».وينصح الأطباء بتناول ملعقة من العسل الاسود والخميرة يوميا على السحور، لضمان الاستفادة من الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها كلا من العسل الاسود والخميرة.إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١| مواعيد الإفطار والسحور في اليوم الثاني عشر من رمضان