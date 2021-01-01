وجبة السحور من الوجبات المهمة والتي يجب الاهتمام بها لأن كلما كانت وجبة السحور تحتوي على العناصر المهمة والمفيدة ، كلما زاد نشاط الشخص الصائم في صباح اليوم التالي.
وهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الحد من الشعور بالجوع والعطش على مدار اليوم وتحديدا في شهر رمضان المبارك ، ومن أبرز تلك الأطعمة الخميرة والعسل الاسود.
فالخميرة تحتوي على كثير من مضادات الأكسدة والفطريات، فهي تساعد في الحد من الإصابة بالتلبق المعوي، وتساعدك على الشعور بالشبع وعدم الشعور بالجوع.
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التعليقات على فوائد تناول العسل الأسود على مائدة السحور
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