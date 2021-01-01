هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

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صورة الخبر: الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك الكثير يصممون على الإبقاء على القاهرة، على ما هي عليه، معقبا: "أما نقول على العاصمة الإدارية؛ الناس مصممة على إن القاهرة تفضل زي ما هي".



وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة،: "اللي بنعمله في العاصمة، أرخص وأكسب، واللي بنعمله حاليا 40 ألف فدان، من 175 ألف فدان في العاصمة"، مؤكدا: "أما نفتتح العاصمة؛ هتشوفوا دولة تانية".

واستطرد: "الموضوع مش مبنى بنعمله؛ لا، احنا بنعمل جوهر ومضمون مع الشكل".

المصدر: elbalad

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