فيديو.. وزيرة الصحة: إعلان الأعداد الحقيقية لإصابات كورونا في مصلحة أي دولة

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صورة الخبر: الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، : “مفيش حاجة بتستخبى في البلد، ومصر بلد مفتوحة، والأرقام التي تُعلن عنها نقابة الأطباء؛ هم وحدهم يسألون عنها”، لافتة إلى أن الوضع في مصر ليس بالسوء الذي يتحدثون به.



وأضافت هالة زايد، خلال مداخلتها الهاتفية مع برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية “mbc مصر” ومنصة “شاهد”، أن 50% من اللقاحات التي تم إنتاجها وتم التطعيم بها حتى الآن لدولتين فقط، و80% لـ 10 دول، أي 12 دولة في العالم التى حصلت على معظم اللقاحات؛ لأنها أصحاب الإنتاج.



وأكدت "زايد"، أن: “مش من مصلحة الدولة أن تخفي الأرقام الحقيقية، ولا توجد دولة في العالم لا تواجه الكورونا، ولكن الفرق بينها هي قدرة الدولة في إدارة الأزمة؛ لأنها ليست إدارة صحية فقط؛ وإنما كل أطراف المعادلة مشاركون فيها”.

المصدر: elbalad

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