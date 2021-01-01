

رسميا مانشستر سيتي يتعاقد مع "نيمار الأعسر" رسميا مانشستر سيتي يتعاقد مع "نيمار الأعسر"



أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده مع الشاب كايكي دا سيلفا لاعب فلومينينسي البرازيلي.



وذكر مانشستر سيتي أن كايكي سينضم إلى صفوفه مطلع العام المقبل بعد نهاية الموسم في البرازيل.



وكشف موقع ذا أثليتك أن قيمة الصفقة تقدر بـ10 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز و20% من إعادة البيع في المستقبل لأي نادٍ آخر.

قد يعجبك أيضا...

بعد الاعتداء على سيدتين.. الاتحاد الويلزي يُنحي جيجز عن قيادة المنتخب في يورو 2020رئيس يويفا للأندية غير المنسحبة من دوري السوبر: حددوا موقفكمرومانو: ليفربول حسم صفقة كوناتي.. سيسدد الشرط الجزائي خلال أيامكايكي سيكمل 18 عامًا في يونيو المقبل، ويعد أحد أبرز الأجنحة الواعدة في كرة القدم البرازيلية.وتم تصعيد كايكي للفريق الأول لـ فلومينينسي الموسم الجاري، وسجل معه هدفين في 8 مباريات خاضها.وخطف كايكي الأضواء قبل 10 أيام عندما سجل هدفا فرديا خارقا في شباك نوفا إجواكو.