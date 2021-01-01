يرى أسامة نبيه مدرب الزمالك بأن الوقت الحالي لا يسمح للحديث عن أداء الفريق، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز.
الزمالك فاز على الإنتاج الحربي مساء أمس الخميس بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 لبطولة الدوري.
وقال نبيه في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "الفوز على الإنتاج الحربي خطوة جيدة لمواصلة مشوار المنافسة على بطولة الدوري. الجهاز الفني عمل بكل قوة من أجل استعادة الروح المعنوية قبل اللقاء، والفوز جاء نتيجة مجهود كبير من الفريق".
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التعليقات على أسامة نبيه: كل اللاعبين سيحصلون على فرصة.. ولا مجال للحديث عن الأداء
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