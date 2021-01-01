أسامة نبيه: كل اللاعبين سيحصلون على فرصة.. ولا مجال للحديث عن الأداء

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صورة الخبر: أسامة نبيه
أسامة نبيه


يرى أسامة نبيه مدرب الزمالك بأن الوقت الحالي لا يسمح للحديث عن أداء الفريق، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز.

الزمالك فاز على الإنتاج الحربي مساء أمس الخميس بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 لبطولة الدوري.

وقال نبيه في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "الفوز على الإنتاج الحربي خطوة جيدة لمواصلة مشوار المنافسة على بطولة الدوري. الجهاز الفني عمل بكل قوة من أجل استعادة الروح المعنوية قبل اللقاء، والفوز جاء نتيجة مجهود كبير من الفريق".

وأضاف "أغلقنا ملف مباراة الإنتاج، وكل تركيزنا الآن هو مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة. الزمالك سيسعى إلى الحصول على الثلاث نقاط في أي مواجهة يخوضها الفريق".

مدرب الزمالك أتبع "من الصعب التحدث عن أداء الفريق في الوقت الحالي نظراً لضغط المباريات الكبير في جدول مسابقة الدوري، لذلك نسعى للفوز فقط والحصول على الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في المنافسة".

وأتم "جميع اللاعبين سيحصلون على فرصة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وسنعتمد على سياسة التدوير بين اللاعبين في ظل ضغط المباريات.

ويسعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري.

المصدر: filgoal

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