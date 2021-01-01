خاص خبر في الجول – الأهلي لا يفكر في عودة رمضان صبحي

آخر الأخباراخبار الرياضة › خاص خبر في الجول – الأهلي لا يفكر في عودة رمضان صبحي

صورة الخبر: رمضان صبحي
رمضان صبحي


لا يفكر الأهلي في عودة رمضان صبحي لاعب بيراميدز إلى صفوف الفريق في أي فترة من الفترات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أغلق تماما باب عودة رمضان صبحي بالرغم من التصريحات الإيجابية التي صدرت من اللاعب تجاه القلعة الحمراء.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "صعوبة موقف رمضان صبحي تأتي بسبب ثوابت النادي في التعامل مع مثل حالته عبر تاريخه، الذين ندموا أو رغبوا في العودة لكن لم تجد محاولاتهم أي صدى، وهو نفس موقف محمود الخطيب الذي أغلق تماما ملف رمضان صبحي وباتت صفحته من الماضى الذي لا يمكن إعادة فتحه من جديد خاصة".

وأتم "الأهلي قدم كل شيء للاعب من أجل الإبقاء عليه، من استعارته موسمين من هيدرسفيلد ثم مفاوضات شرائه والتي تكللت بالنجاح مع النادي، لكنه هو من قرر في النهاية تفضيل بيراميدز على الأهلي، ولذلك فباب عودته مغلق".

علي صقر وكيل رمضان صبحي كان قد صرح لـFilGoal.com "رمضان صبحي سعيد في بيراميدز، لكنه يريد إنهاء مسيرته في الأهلي يوما ما". (طالع تصريحات صقر كاملة)

رمضان صبحي نفسه أصدر بيانا منذ أيام، قال فيه إن الرحيل عن بيراميدز غير مطروح في المستقبل القريب. (طالع البيان)

وسجل رمضان صبحي 6 أهداف في 14 مباراة مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم، وهدفين في 9 مشاركات في الكونفدرالية.

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خاص خبر في الجول – الأهلي لا يفكر في عودة رمضان صبحي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72851

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager