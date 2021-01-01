خاص خبر في الجول – الأهلي لا يفكر في عودة رمضان صبحي

لا يفكر الأهلي في عودة رمضان صبحي لاعب بيراميدز إلى صفوف الفريق في أي فترة من الفترات.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أغلق تماما باب عودة رمضان صبحي بالرغم من التصريحات الإيجابية التي صدرت من اللاعب تجاه القلعة الحمراء.
وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "صعوبة موقف رمضان صبحي تأتي بسبب ثوابت النادي في التعامل مع مثل حالته عبر تاريخه، الذين ندموا أو رغبوا في العودة لكن لم تجد محاولاتهم أي صدى، وهو نفس موقف محمود الخطيب الذي أغلق تماما ملف رمضان صبحي وباتت صفحته من الماضى الذي لا يمكن إعادة فتحه من جديد خاصة".
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