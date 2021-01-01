53 شخصا بين الحياة والموت.. أمريكا تنضم إلى سباق العثور على الغواصة الإندونيسية المفقودة



الغواصة الإندونيسية المفقودة الغواصة الإندونيسية المفقودة

انضمت الولايات المتحدة إلى سباق العثور على الغواصة الإندونيسية المفقودة، حيث أرسل الجيش الأمريكي مساعدات جوية لإندونيسيا في البحث عن الغواصة المفقودة مع الطاقم الخاص بها وعددهم 53 شخص.



وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تقدر السلطات الإندونيسية أن أمامها ساعات فقط للعثور على الغواصة البحرية قبل نفاد الأكسجين، حيث اختفت الغواصة "KRI Nanggala 402" يوم الأربعاء، خلال التدريبات قبالة ساحل بالي.



وأثار فقدان السفينة الجدل، مع عمل مستمر لتحديد موقع السفينة المنكوبة، ولم يتم العثور إلا على آثار بقعة زيت، والتي كان يُعتقد أنها تشير إلى أن خزان الوقود قد لحق به الضرر، وقال المتحدث باسم البنتاجون "جون كيربي" إن الولايات المتحدة حزينة للغاية بسبب ما حدث.

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وقال كيربي في بيان: "تعاطفنا مع البحارة الإندونيسيين وعائلاتهم.. وبناء على دعوة من الحكومة الإندونيسية، نرسل مساعدات جًوية للمساعدة في البحث عن الغواصة المفقودة".فيما قال الجيش الإندونيسي، أمس الخميس، إنه اكتشف علامات لوجود جسم يقع على عمق يتراوح بين 50 و 100 متر، واستمروا في نشر معداتهم للبحث عنه أملا في أن تكون الغواصة المفقودة "KRI Nanggala 402".وشارك في عملية البحث حتى الآن ست سفن حربية وطائرة هليكوبتر و 400 شخص، فيما أرسلت سنغافورة وماليزيا سفنا إلى المنطقة، كما عرضت أستراليا وفرنسا وألمانيا المساعدة.وقال راتيه وردهاني، شقيق الرائد ويسنو سوبيانتورو من بين أفراد الطاقم: "ما زلنا ننتظر ونواصل الصلاة، ونأمل أن يخفف الله جهود فريق الإنقاذ المشترك من البحرية الإندونيسية ودول أخرى، وأن ينجحوا في إحضار الغواصة مع أفرادها البالغ عددهم 53 فردًا".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها إندونيسيا إحدى غواصاتها، لكن وقعت حوادث مماثلة في أماكن أخرى، في عام 2000، غرقت الغواصة كورسك، وهي تابعة للبحرية الروسية، خلال مناورات في بحر بارنتس، مما أدى إلى فقدان طاقمها البالغ عددهم 118 فردًا.وفي عام 2003 ، لقى 70 من ضباط البحرية الصينية وطاقمها مصرعهم في حادث على غواصة من طراز مينج أثناء التدريبات، وفي عام 2017 ، اختفت غواصة عسكرية أرجنتينية في جنوب المحيط الأطلسي وعلى متنها طاقم مكون من 44 شخصًا.