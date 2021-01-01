السعودية تحظر خضراوات وفواكه لبنان بعد محاولة تهريب مخدرات



السعودية تحظر خضراوات وفواكه لبنان السعودية تحظر خضراوات وفواكه لبنان

قررت المملكة العربية السعودية، الجمعة، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من الأحد، وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.



وقال وزير الداخلية السعودي تعليقاً على تلك القضية، إن أمن المملكة خط أحمر.



وكانت السعودية قد قالت إن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان.

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وأضافت أن "على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج".وأضافت أن وزارة الداخلية ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان.وقال المتحدث باسم مكافحة المخدرات السعودية لـ"العربية": إن المضبوطات القادمة من لبنان أكثر من 75%، وقد نفذنا ضربات استباقية ضد التهريب من لبنان،"، مشيرا الى ان "عمليات التهريب استهداف متعمد لأمن المملكة".وقال البيان السعودي: أجرينا محاولات عديدة لحض السلطات اللبنانية المعنية على وقف تهريب المخدرات.وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أكد في وقت سابق أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.