إطلاق 3 صواريخ من غزة.. والقبة الحديدة تعترض أحدها



إطلاق 3 صواريخ من غزة إطلاق 3 صواريخ من غزة

أطلِقت 3 صواريخ، مساء الجمعة، من قطاع غزة، وقد اعترضت القبة الحديدية الإسرائيلية واحداً منها.



وسقط الصاروخان الآخران في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل، بحسب ما أكده مراسلنا.



وقد دوّت صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم "إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل اعترضت القبة الحديدية إحداها وسقطت اثنتان في منطقة السياج الأمني".في سياق آخر، شارك فلسطينيون في قطاع غزة، الجمعة، في وقفات تضامنية مع سكان مدينة القدس. ورفع المشاركون في الوقفات التي دعت لها حركة "حماس" مجسمات للمسجد الأقصى ورددوا شعارات تدعم سكان المدينة.وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام، مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود، التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.وبلغت الأحداث ذروتها مساء الحميس وفجر اليوم الجمعة، حيث شهدت المدينة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى. وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا في المدينة.