واشنطن تتدخل في أزمة سد النهضة.. إثيوبيا ترفض قمة مع مصر والسودان



سد النهضة سد النهضة

أعلنت واشنطن، الجمعة، تعيين مبعوث للقرن الإفريقي بسبب أزمة تيغراي والتوتر بين السودان وإثيوبيا.



وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، اليوم الجمعة، إن الدبلوماسي الأميركي المخضرم والمسؤول السابق بالأمم المتحدة، جيفري فيلتمان، سيعمل مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الإفريقي.



وأفادت الإدارة الأميركية أن "المبعوث الجديد للقرن الإفريقي سيتدخل في نزاع سد النهضة".

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وأشارت إلى أن "المبعوث الجديد للقرن الإفريقي سيسعى لحل أزمات المنطقة بالحوار قبل أن تتحول لصراعات".وأودى القتال في تيغراي بين متمردين والقوات الحكومية من كل من إثيوبيا وإريتريا بحياة الآلاف، كما أجبر مئات الآلاف الآخرين على النزوح عن ديارهم في المنطقة التي يسكنها خمسة ملايين نسمة.فيلتمان.. دبلوماسي مخضرموبعد أن شغل فيلتمان مناصب كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية، عمل رئيسا للشؤون السياسية في الأمم المتحدة من 2012 إلى 2018، وهي وظيفة تساعد في رسم سياسة المنظمة الدولية والإشراف على جهود الوساطة التي تبذلها.وزار فيلتمان كوريا الشمالية في عام 2017، وكان أكبر مسؤول أميركي يزورها منذ عام 2011، وقال عن زيارته التي استغرقت أربعة أيام إنها "أهم مهمة قمت بها إلى الآن".وقبل عمله في الأمم المتحدة، شغل فيلتمان منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة الرئيس باراك أوباما، وقبل ذلك عمل سفيرا للولايات المتحدة في لبنان، ورئيس مكتب الهيئة المؤقتة للتحالف في محافظة أربيل العراقية، ومسؤولا كبيرا في القنصلية الأميركية بالقدس.وزير الري السوداني: إثيوبيا رفضت قمةهذا وذكر وزير الري السوداني ياسر عباس في بيان اليوم الجمعة، أن إثيوبيا رفضت دعوة سودانية لعقد قمة على مستوى رؤساء الحكومات لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي.وأكد وزير الري السوداني أن "عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا سيدفعنا إلى الذهاب لمجلس الأمن".وأضاف: "وضعنا خططا وسيناريوهات حال الملء الثاني لسد النهضة دون إخطار"، مشيرا الى أن "الملء الأول لسد النهضة جعلنا نشك في النوايا الإثيوبية".كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد دعا في 13 أبريل نظيريه الإثيوبي والمصري للحضور إلى الخرطوم بعد فشل أحدث جولة مفاوضات بهذا الشأن.وكان وزير الري السوداني أعلن أن تمسك إثيوبيا بالشروع في الملء الثاني الأحادي للسد في يوليو يشكل تهديدا لسلامة المنشآت المائية وكل الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي.وحذر وزير الري السوداني من "تفاقم الأوضاع في الإقليم بسبب تعنت إثيوبيا حول سد النهضة".هذا وكشفت مصادر "العربية"، مساء الأربعاء، أن مصر طلبت من الاتحاد الإفريقي مشاركة أطراف دولية محايدة لحل الأزمة.واقترحت إثيوبيا، الأربعاء، عقد اجتماع لجمعية الاتحاد الإفريقي لإنهاء أزمة المحادثات التي توقفت الأسبوع الماضي في الكونغو دون نتائج.