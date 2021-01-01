فوائد صحية غير متوقعه لتناول كوب من الشاي الأخضر



الشاي الأخضر الشاي الأخضر

فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من الشاي الأخضر يوميا لصحتك فهو مصدر طبيعي للكافيين، و يمكنك تناول الشاي الأخضر دون إزعاج نومك ..إليك أبرز فوائد تناول الشاي الأخضر يقدمها موقع هيلث

الشاي الأخضر وأمراض القلب



قد يكون الشاي الأخضر مفيدًا أيضًا لقلبك. في دراسة أجريت على 40530 فردًا يابانيًا تمت متابعتهم على مدار سبع سنوات ، كان شرب الشاي الأخضر ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31٪

فقدان الوزن



الشاي الأخضر يساعد على إنقاص الوزن والحفاظ عليه فيعد الشاي الأخضر الأكثر غنى بمضادات الاكسدة التي تحافظ على وزن صحي لجسمك .

يوازن بين نسبة الكولسترول الجيد والسيئ

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يساعد تناول كوب من الشاي الأخضر في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وحماية قلبكقد يحمي دماغك من مرض الزهايمرمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تقلل من احتمالية إصابتك بمرض الزهايمرالحفاظ على صحة فمكشرب الشاي الأخضر يمكن أن يحمي من تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة (ناروتزكيا ، 2012).ضبط مستويات السكر في الدملقد ثبت أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأخضر ، بما في ذلك epigallocatechin gallate ، تقلل من إنتاج الجلوكوز في الكبد. هذا يعني أن جسمك ينظم نسبة السكر في الدم بشكل أكثر فعالية ، مما يحافظ على مستويات الجلوكوز في نطاق صحي .