طريقة عمل بطاطس بيورية بالسجق بمذاق جديد

تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل بطاطس بوربة بالسجق بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.
مقادير بطاطس بيوريه بالسجق
بطاطس مسلوقة مهروسة
نصف كيلو سجق
فلفل أحمر وأخضر مفروم
فصوص ثوم
زبدة
لبن
ملح وفلفل
كريمة حلويات
جوزة الطيب
جبنة شيدر أحمر مبشورة
طبق سلطة خضراء
للتقديم طماطم
طريقة تحضير بطاطس بيوريه بالسجق
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