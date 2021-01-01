طريقة عمل بطاطس بيورية بالسجق بمذاق جديد

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بطاطس بيورية بالسجق


تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل بطاطس بوربة بالسجق بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.
مقادير بطاطس بيوريه بالسجق



بطاطس مسلوقة مهروسة
نصف كيلو سجق
فلفل أحمر وأخضر مفروم
فصوص ثوم
زبدة
لبن
ملح وفلفل
كريمة حلويات
جوزة الطيب
جبنة شيدر أحمر مبشورة
طبق سلطة خضراء
للتقديم طماطم
طريقة تحضير بطاطس بيوريه بالسجق



* تخلط البطاطس المسلوقة المهروسة

* يضاف الملح والزبدة والكريمة والثوم المفروم

* يمكن إضافة اللبن
* يقلب كل الخليط ويفرد فى قالب مدهون بالزبدة

* توضع فى الفرن لمدة ¼ ساعة

* يشوح السجق فى الزبدة على النار

* يضاف الفلفل الألوان المفروم والفلفل الأسود والملح والبهارات والطماطم المفرومة

* تضاف الجبنة المبشورة على خليط البطاطس

* يضاف على الوجه خليط السجق أيضا وتقدم

المصدر: elbalad

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