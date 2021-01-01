طريقة عمل بطاطس بيورية بالسجق بمذاق جديد

* تخلط البطاطس المسلوقة المهروسة* يضاف الملح والزبدة والكريمة والثوم المفروم* يمكن إضافة اللبن* يقلب كل الخليط ويفرد فى قالب مدهون بالزبدة* توضع فى الفرن لمدة ¼ ساعة* يشوح السجق فى الزبدة على النار* يضاف الفلفل الألوان المفروم والفلفل الأسود والملح والبهارات والطماطم المفرومة* تضاف الجبنة المبشورة على خليط البطاطس* يضاف على الوجه خليط السجق أيضا وتقدم

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