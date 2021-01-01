جددي سفرتك في رمضان .. طريقة عمل دجاج مقلي بالكنافة

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طريقة عمل دجاج مقلي بالكنافة


تجديد السفرة في رمضان من أبرز الأمور التي تبحث عنها الكثير من السيدات و ربات المنزل و تحتاج إلى تقديم الأطباق الجديدة و الغير تقليدية لأفراد أسرتها.



قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل دجاج مقلي بالكنافة بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.


مقاديردجاج مقلي بالكنافة

2 كيلو صدور دجاج مخلي صوابع

كنافة مقطعة

بيض
لبن

ملح وفلفل

ثوم بودرة

بصل بودرة

جوزة الطيب

كاري

صويا صوص

زيت للقلي



للتقديم

كاتشب

بطاطس صوابع مقلية

طريقة تحضير دجاج مقلي بالكنافة

- تخلط جميع التوابل مع الصويا صوص ثم تتبل بالدجاج

- تترك حوالي ساعتين

- يخفق البيض مع الحليب، الملح والفلفل ثم يضاف الدجاج

-يغمر الدجاج في الكنافة

- تترك في الفريزر حتى تتماسك

- تقلى في زيت غزير وساخن

- تقدم مع البطاطس والكاتشب

المصدر: elbalad

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