جددي سفرتك في رمضان .. طريقة عمل دجاج مقلي بالكنافة



طريقة عمل دجاج مقلي بالكنافة طريقة عمل دجاج مقلي بالكنافة



تجديد السفرة في رمضان من أبرز الأمور التي تبحث عنها الكثير من السيدات و ربات المنزل و تحتاج إلى تقديم الأطباق الجديدة و الغير تقليدية لأفراد أسرتها.







قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل دجاج مقلي بالكنافة بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

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