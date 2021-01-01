طريقة عمل ورقة لحمة زى المحلات

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل ورقة لحمة زى المحلات

صورة الخبر: ورقة لحمة زى المحلات
ورقة لحمة زى المحلات

ورقة لحمة .. هى إحدى أشهر الاكلات التى انتشرت حديثا في مجتمعنا حيث تجمع بين المذاق الجيد والقيمة الغذائية العالية وفي نفس الوقت شكل غير تقليدي لتقديم اللحمة في رمضان.

وسميت ورقة اللحمة بهذا الاسم لاعتمادها على ورق الزبدة وورق الفويل أثناء إعدادها، وبالرغم من بساطة هذه الأكلة إلا أن عدد كبير من النساء لا يتقن عملها بالمنزل.

نقدم لكم طريقة عمل ورقة لحمة بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة
مقادير ورقة لحمة

كيلو لحمة خروف بالعظم
فلفل الوان
بطاطس شرائح
بصل شرائح
ملح
فلفل
بهارات
جوزة الطيب
مرقة
زيت

طريقة عمل ورقة لحمة



* شوحي اللحمة في قليل من الزيت حتى تاخذ اللون البني من جميع الجهات
* احضري وعاء وبطنيه بورق الفويل وضعي عليه ورق زبدة بالتساوي

* ضعي الخضار في قاع الوعاء ثم اضيفي اللحمة بعد تتبيلها و اغلقي ورق الزبدة وورق الفويل وادخليها الفرن حتى تنضج وقدمي أكلة ورقة لحمة مع الارز الابيض او العيش البلدي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل ورقة لحمة زى المحلات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33146

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager