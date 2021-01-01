طريقة عمل ورقة لحمة زى المحلات



ورقة لحمة زى المحلات ورقة لحمة زى المحلات

ورقة لحمة .. هى إحدى أشهر الاكلات التى انتشرت حديثا في مجتمعنا حيث تجمع بين المذاق الجيد والقيمة الغذائية العالية وفي نفس الوقت شكل غير تقليدي لتقديم اللحمة في رمضان.



وسميت ورقة اللحمة بهذا الاسم لاعتمادها على ورق الزبدة وورق الفويل أثناء إعدادها، وبالرغم من بساطة هذه الأكلة إلا أن عدد كبير من النساء لا يتقن عملها بالمنزل.



نقدم لكم طريقة عمل ورقة لحمة بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة

مقادير ورقة لحمة

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كيلو لحمة خروف بالعظمفلفل الوانبطاطس شرائحبصل شرائحملحفلفلبهاراتجوزة الطيبمرقةزيتطريقة عمل ورقة لحمة* شوحي اللحمة في قليل من الزيت حتى تاخذ اللون البني من جميع الجهات* احضري وعاء وبطنيه بورق الفويل وضعي عليه ورق زبدة بالتساوي* ضعي الخضار في قاع الوعاء ثم اضيفي اللحمة بعد تتبيلها و اغلقي ورق الزبدة وورق الفويل وادخليها الفرن حتى تنضج وقدمي أكلة ورقة لحمة مع الارز الابيض او العيش البلدي.