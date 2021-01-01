ورقة لحمة .. هى إحدى أشهر الاكلات التى انتشرت حديثا في مجتمعنا حيث تجمع بين المذاق الجيد والقيمة الغذائية العالية وفي نفس الوقت شكل غير تقليدي لتقديم اللحمة في رمضان.
وسميت ورقة اللحمة بهذا الاسم لاعتمادها على ورق الزبدة وورق الفويل أثناء إعدادها، وبالرغم من بساطة هذه الأكلة إلا أن عدد كبير من النساء لا يتقن عملها بالمنزل.
نقدم لكم طريقة عمل ورقة لحمة بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة
مقادير ورقة لحمة
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التعليقات على طريقة عمل ورقة لحمة زى المحلات
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