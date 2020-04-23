

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-4-2021 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23-4-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 أبريل2021 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة في البنك المركزى 15.62 جنيه للشراء و15.75جنيه للبيع .



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الأهلى الكويتي بيريوس 15.65 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.64 جنيه للشراء و15.73جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (كريدى اجريكول ، المصرى للتنمية الصادرات ، الاهلى المتحد،قناة السويس، البركة ،المصرى الخليجى ، الاسكندرية ،بلوم، التعمير و الاسكان،عودة،قطر الوطنى،العربى الافريقى الدولى ،المشرق ،الكويت الوطنى NBK ،المصرف المتحد، المصرف العربى الدولى، مصر ايران للتنمية ، التنمية الصناعية، التجارى الدولى CIB،ابوظبى الاول FAB،المصرف العربى الدولى،اتش اس بى سى HSBC) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك( العقارى المصرى العربى، فيصل الاسلامى ) نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك(مصر، الاهلى)نحو 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيهوكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.واستهدف قرار تحرير سعر الصرف، ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضى .وكشفت بيانات المركزى أن صافي احتياطي النقد الاجنبى ارتفع من 40.201 مليار في فبراير إلى 40.337 مليار دولار في مارس.وأوضحت بيانات المركزى صعد احتياطى مصر من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير الماضي من 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر.