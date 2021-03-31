

أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، للربع أبريل/يونيو 2021.



سعر البنزين الجديد

وعلم “صدى البلد” من مصدر مطلع داخل أروقة وزارة البترول، أن الأجتماع السابع والأخير لـ لجنة التسعير قد تم منذ أكثر من ثلاث أسابيع، وأن رفع توصياته إلى مجلس الوزراء منذ ذلك الحين، إلا أن سعر البنزين الجديد لم يتم تطبيقه إلا اليومـ بعد مرور 23 يوما من الشهر الأول للتطبيق، ويرجع ذلك لقرار القيادة السياسية بتحمل فارق سعر البنزين الجددي الذي كان من النفترض أن يطبق منذ بداية الشهر، وذلك بسبب بداية شهر رمضان المعظم، وللتخفيف من على كاهل المواطنين.



أسباب زيادة أسعار البنزين

وبحث تقرير لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فأن الزيادة الكبرى في أسعار برميل النفط خلال الربع الأول من العام الجاري، هي المعامل الأوحد في تلك الزيادة حيث كان سعر برميل خام برنت مطلع العام وتحديدا يوم 1 يناير حوالي 51 دولار للبرميل، فيما وصل بنهايى شهر مارس إلى حوالي 64 دولار بزيادة وصلت 13 دولار لكل برميل، مع وصول السعر خلال منتصف المدة إلى 70 دولار للبرميل الواحد.

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وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا كالآتي: 6,50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.سعر البنزين الجديدوخلال الاجتماع السادس وقبل قبل الأخير، استعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للعملة الأجنبية للفترة أكتوبر/ ديسمبر 2020 الماضي مقارنة بالفترة يوليو / سبتمبر 2020، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء‪.‬سعر البنزين في مصر الآنوكانت الحكومة المصرية كان قررت يوم الأربعاء 6 يناير 2021، تثبيت الأسعار الأخيرة للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك لفترة ثلاثة أشهر من يناير حتى نهاية مارس الجاري 2021، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: بنحو 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وبنحو 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وبنحو 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وأيضا 6.75 جنيه للتر السولار.سعر النفط يزلزل الأوضاعمما لا شك فيه أن سعر برميل النفط هو المعادل الأقوى في تسعير البنزين محليا في مصر، الأمر الذي ينذر بشئ غير إيجابي، حيث إنه بحسب آخر دراسة ربع سنوية الثلاث شهور الأخيرة كانت سعر برميل النفط بمستوى نهاية الأربعينات حيث كانت بمطلع 2021 في حدود 48 و50 دولار للبرميل، أما الأن فقد لامس بداية الـ60 دولار.أسباب أسعار البنزين الجديدةوكان القرار هو السادس للجنة بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية بعد الوصول بها إلى سعر التكلفة في يوليو 2019، بعد تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات على عدة سنوات، حيث يتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ربع سنوي، بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية لخام البترول برنت، وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على تحديد السعر الجديد للبنزين .لجنة تسعير المنتجات البتروليةوقالت اللجنة في بيان لها آنذاك، إن توصياتها بتثبيت الأسعار جاءت في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة، خاصة خلال تلك الفترة، وأشارت إلى حدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.وأوضحت اللجنة أنها اطلعت على توقعات جميع المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع الرابع من 2020 مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع الثالث من نفس العام، وذكرت أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.أسعار البنزين الجديدة في مصروينتظر المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة، التدخل السابع للجنة تسعير المحروقات للإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة والتي يتم الإعلان عنها كل ثلاث أشهر حسب النظام المطبق في مصر والخاص بالإعلان عن قائمة أسعار البنزين الجديدة حسب المعطيات الراهنة.أسعار البنزين مصروتشهد محركات البحث خلال مطلع كل ربع عام عبر الإنترنت انتشار جملة أسعار البنزين مصر حتى يتسنى للمواطنين معرفة الجديد فيما يخص أسعار البنزين مصر سواء ستشهد ارتفاعا أم انخفاضا أم تثبيتا، حيث إنه منذ تطبيق منظومة التسعير التلقائي وأسعار البنزين مصر لم تشهد أي ارتفاع.أسعار البنزين الآن في مصروبحسب التدخل قبل الأخير للجنة التسعير، فإن أسعار البنزين الآن في مصر كالآتي: سعر البنزين 80 نحو 6.25 جنيه لكل لتر، وبحسب أسعار البنزين الآن في مصر، فإن أسعار البنزين 92 نحو 7.50 جنيه لكل لتر، أما أسعار البنزين الآن في مصر فإن سعر البنزين 95 يبلغ 8.50 جنيه لكل لتر، وذلك بحسب آخر تحديث لـ أسعار البنزين الآن في مصر قبل التدخل الجديد مطلع 2021.سعر لتر البنزين اليوموبحسب خبراء عدة، استطلع "صدى البلد" آراءهم، فإن سعر لتر البنزين اليوم سيستمر لمدة ثلاث أشهر مقبلة، حيث إتفق الخبراء حول القرار الجديد بعد إرتفاع سعر النفط خلال الفترة الأخيرة، والأغلب كام يميل إلى رفع سعر البنزين في مصر بحسب سعر لتر البنزين اليوم .أسعار البنزين اليوم في مصر 2021وقبل قرار اليوم فقد نصفت أسعار البنزين اليوم في مصر 2021 الشارع المصري، وكان لفيروس كورونا كل الفضل أن تظل أسعار البنزين اليوم في مصر 2021 بمعدلاتها دون أي ارتفاع، بل شهدت أسعار البنزين اليوم في مصر 2021 ثباتا بعد آخر تراجع لها في مطلع شهر أبريل 2020 بواقع 25 قرشا لكل لتر بحسب الأنواع المختلفة للبنزين.أسعار البنزين الآنوساهم فيروس كورونا بشكل فعال في أسعار البنزين الآن، حيث ارتفع سعر النفط عالميا بسبب الطلب عليه جعل سعره يزيد بمستويات كبيرة، وهي التي ساهمت في أسعار البنزين الآن =، حيث أدى رفع سعر برميل النفط لتقليل النفقات ومن ثم وفرة في المصروفات المخصصة من وزارة المالية لاستيراد الاحتياج المحلي ليساهم ذلك في تحديد أسعار البنزين الآن .أسعار البنزين 92 الجديدةوخلال عام 2020 شهدت أسعار البنزين 92 الأكثر استهلاكا من بنزين 95 تراجعا لمرة واحدة، حيث شهدت أسعار البنزين 92 تثبيت في مطلع عام 2020، فيما شهدت أسعار البنزين 92 في أبريل تراجعا بقيمة 25 قرشا، ثم عاودت أسعار البنزين 92 التثبيت مطلع يوليو، قبل تثبيت في أسعار البنزين 92 خلال أكتوبر 2020، ورفع الأسعار اليوم بواقع 25 قرشا لكل لترسعر البنزين في مصرويعتبر سعر البنزين في مصر من العوامل الهامة في تحديد أسعار الكثير من الأشياء في مصر، ويعد سعر البنزين في مصر السبب الرئيسي في استقرار الأوضاع، وعدم منح فرصة للاستغلال، كما أن لجنة التسعير منذ توكيلها مهمة تحديد سعر البنزين وهي في مصلحة المواطن، فلم يشهد أي ارتفاع منذ أكثر من عام ونصف العام، بل على العكس شهد سعر البنزين في مصر تراجعا لأكثر من مرة.سعر البنزين 80 الجديدويعد من أهم أنواع البنزين التي يتابعها المصريون هو سعر البنزين 80 حيث تشهد الفئة الكبرى من السيارات القديمة بذلك النوع، الأمر الذي يجعل سعر البنزين 80 في مصر أمرا هاما، كما أنه أيضا شهد حالتي تراجع في سعر البنزين 80 خلال أخر عام ونصف، بواقع 25 قرشا في كل نوبة، ليصبح سعر البنزين 80 الأن في مصر 6.25 جنيه لكل لتر، قبل تعديل السعر اليوم ليصبح سعر البنزين 80 نحو 6.50 جنيه لكل لترسعر لتر البنزين في مصرويحكُم سعر لتر البنزين في مصر عدة عوامل، وأبرز العوامل المساهمة في سعر لتر البنزين في مصر حجم الاستهلاك من ذلك النوع، وذلك بخلاف الثوابت التي تتشكل في سعر النفط، والدولار، والإنتاج المحلي الأمور التي تتحكم أيضا في سعر لتر البنزين في مصر.