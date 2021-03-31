

الأسهم الأمريكية تهبط بفعل تقارير عن مقترحات ضريبية من بايدن الأسهم الأمريكية تهبط بفعل تقارير عن مقترحات ضريبية من بايدن

تراجعت الأسهم الأمريكية، اليوم الخميس، بفعل تقارير عن عزم الرئيس جو بايدن زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية لما يقرب من مثليها، وهو ما قال المحللون إنه أعطى مبررا للبيع لجني الأرباح في سوق تفتقر إلى الاتجاه قبيل إعلان نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة الأسبوع القادم.



تحدثت التقارير أيضا عن عزم بايدن زيادة ضرائب الدخل على الأثرياء، في مقترح قال البعض إنه سيكون من الصعب أن يقره الكونجرس.



وقال توماس هايس، رئيس المجلس الإدارة والعضو المنتدب في صندوق التحوط جريت هيل كابيتال، "لو كانت هناك فرصة لإقراره، لتراجعنا ألفي نقطة."

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وقال بول نولتي، مدير المحفظة لدى كينجزفيو لإدارة الاستثمار في شيكاجو، إن أي حديث عن مقترح لزيادة الضرائب يستثير أعصاب الناس، فيدفعهم إلى المسارعة للبيع قبل التحقق من الأمر.وقال: "هو أقرب إلى رد فعل تلقائي مؤقت."وأبلغت مصادر رويترز أن بايدن سيقترح زيادة ضريبة الدخل الحدي إلى 39.6 بالمئة من 37 بالمئة ومضاعفة ضريبة الأرباح الرأسمالية لما يقارب مثليها إلى 39.6 بالمئة على من يحققون أكثر من مليون دولار سنويا.وأضافوا أن المقترح يستهدف توفير نحو تريليون دولار لإنفاقها على رعاية الأطفال والتعليم ما قبل المدرسي وإجازات مدفوعة الأجر للعاملين.وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.94 بالمئة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.9 بالمئة، وفقد المؤشر ناسداك المجمع 0.94 بالمئة.ومن جانبه، تفاقمت الخسائر في وول ستريت بعد ظهر الخميس إثر تقارير حول عزم البيت الأبيض على زيادة الضرائب على أرباح الأثرياء.وتعمل إدارة الرئيس جو بايدن على خطة لزيادة الضرائب على الأرباح المتأتية من معاملات الأسهم من 20 بالمئة إلى 39,6 بالمئة على الأشخاص الذين يجنون أكثر من مليون دولار، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين.وطوال أيام الأسبوع تعرضت الأسهم لضغوط وسط مخاوف بشأن التقييمات العالية وارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الهند ودول أخرى، لكنّ الخسائر تعمقت بعد التقارير.وبحلول الساعة 18,35 ت غ، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0,9 بالمئة، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0,7 بالمئة.وكان جو بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بزيادة الضرائب على الأثرياء، وبعد فوزه بالمنصب اقترح زيادة الضرائب على الشركات لدعم خطة استثمارية عملاقة بقيمة ملياري دولار لتحديث البنى التحتية وزيادة الوظائف في البلاد.